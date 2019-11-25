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РИА Новости

Совфед одобрил закон о праве силовиков сбивать дроны-нарушители

15:31 25.11.2019
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© Depositphotos / FesenkoДрон в небе
Дрон в небе
© Depositphotos / Fesenko
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в понедельник закон, разрешающий силовикам уничтожать дроны-нарушители.
Документ разрешает ФСО, Росгвардии, МВД, СВР, ФСБ и ФСИН уничтожать незаконно используемые беспилотники.
Закон направлен на обеспечение максимальной безопасности использования дронов.
Предусматриваются разные способы пресечения полетов беспилотников, угрожающих безопасности людей. В частности, может подавляться сигнал между оператором и летательным аппаратом, чтобы аппарат мог приземлиться спокойно и без всяких повреждений.
Впоследствии дрон может быть использован как вещдок.
Авторами инициативы стали депутаты фракции "Единая Россия" Василий Пискарев, Александр Хинштейн, Эрнест Валеев, Адальби Шхагошев, Анатолий Выборный и другие.
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Василий ПискаревРосгвардияАнатолий ВыборныйАдальби ШхагошевЭрнест ВалеевСовет Федерации РФАлександр ХинштейнБезопасностьОбщество
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