Совфед одобрил закон о запрете продавать технику без российского софта

Он обязывает с 1 июля 2020 года предустанавливать отечественный софт на некоторые виды техники, в частности, на смартфоны, компьютеры и телевизоры. Авторами инициативы стали депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко.

Ранее сообщалось, что ответственность за предустановку российского ПО несет организация-продавец. Кроме того, те же авторы внесли законопроект о наказании за нарушение запрета: штраф для юрлиц предлагается установить в размере от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч.