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РИА Новости

Совфед одобрил закон о запрете продавать технику без российского софта

15:28 25.11.2019 (обновлено: 15:49 25.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о запрете продавать электронные устройства без российского программного обеспечения.
Он обязывает с 1 июля 2020 года предустанавливать отечественный софт на некоторые виды техники, в частности, на смартфоны, компьютеры и телевизоры. Авторами инициативы стали депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко.
Полный список гаджетов, программного обеспечения и порядок его установки определит правительство.
Мера призвана защитить интересы российского бизнеса и уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.
Ранее сообщалось, что ответственность за предустановку российского ПО несет организация-продавец. Кроме того, те же авторы внесли законопроект о наказании за нарушение запрета: штраф для юрлиц предлагается установить в размере от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) позитивно оценила нововведение. Там считают, что это расширит возможности выбора для пользователей и поддержит российские компании, прокомментировал ранее замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.
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Федеральная антимонопольная служба РФСовет Федерации РФМоскваРоссияТехнологииЭкономика
Популярные комментарии
Цифровой ГУЛАг всё ближе.
25 ноября, 15:54
Алекс ПыnR
102205058
Не логичный закон. Российский софт всё равно будут удалять, ибо он никому из пользователей не нужен. А вот как способ пособирать мзду вполне себе. Грустно
25 ноября, 15:54
Вячеслав Кузнецов
96301052
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