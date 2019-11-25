Совфед одобрил закон о запрете продавать технику без российского софта

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о запрете продавать электронные устройства без российского программного обеспечения.
Он обязывает с 1 июля 2020 года предустанавливать отечественный софт на некоторые виды техники, в частности, на смартфоны, компьютеры и телевизоры. Авторами инициативы стали депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко.
Полный список гаджетов, программного обеспечения и порядок его установки определит правительство.
Мера призвана защитить интересы российского бизнеса и уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.
Ранее сообщалось, что ответственность за предустановку российского ПО несет организация-продавец. Кроме того, те же авторы внесли законопроект о наказании за нарушение запрета: штраф для юрлиц предлагается установить в размере от 50 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) позитивно оценила нововведение. Там считают, что это расширит возможности выбора для пользователей и поддержит российские компании, прокомментировал ранее замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.