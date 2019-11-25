Путин примет участие в открытом уроке "Школа завтрашнего дня"

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин 26 ноября в режиме телемоста примет участие во Всероссийском открытом уроке "Школа завтрашнего дня", который проходит в рамках форума "ПроеКториЯ", сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать шестого ноября Владимир Путин в режиме телемоста примет участие во Всероссийском открытом уроке "Школа завтрашнего дня", который проходит в рамках Форума профессиональной навигации "ПроеКториЯ". Участники - команды школьников и педагогов со всей страны, которые стали победителями конкурса лучших профориентационных практик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основными темами в 2019 году стали экология, безопасность, здоровье, цифровая и производственная революция, создание комфортной среды обитания, а также сохранение и трансляция культуры.