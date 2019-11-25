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РИА Новости

Путин примет участие в открытом уроке "Школа завтрашнего дня"

15:17 25.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 26 ноября в режиме телемоста примет участие во Всероссийском открытом уроке "Школа завтрашнего дня", который проходит в рамках форума "ПроеКториЯ", сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать шестого ноября Владимир Путин в режиме телемоста примет участие во Всероссийском открытом уроке "Школа завтрашнего дня", который проходит в рамках Форума профессиональной навигации "ПроеКториЯ". Участники - команды школьников и педагогов со всей страны, которые стали победителями конкурса лучших профориентационных практик", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что основными темами в 2019 году стали экология, безопасность, здоровье, цифровая и производственная революция, создание комфортной среды обитания, а также сохранение и трансляция культуры.
Форум проводится ежегодно с 2013 года (ранее - "Будущие интеллектуальные лидеры России"), где собирает экспертов крупнейших российских компаний и вузов, лучших педагогов страны и мотивированных школьников для решения актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и самоопределения.
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