Совфед одобрил закон о зачислении братьев и сестер в одну школу

Согласно закону, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья или сестры.