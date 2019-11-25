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РИА Новости

Совфед одобрил закон о зачислении братьев и сестер в одну школу

14:59 25.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в понедельник закон, дающий преимущественное право зачисления в детские сады и начальную школу детей, в которых уже учатся их братья и сестры.
Согласно закону, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья или сестры.
Ожидается, что предложенные меры направлены на развитие системы господдержки семей с детьми, будут способствовать укреплению семьи, развитию института многодетности и обеспечивать реализацию прав детей на достойные условия содержания, воспитания и всестороннего развития.
Здание Государственной Думы РФ
14 ноября, 12:44
Госдума приняла закон о зачислении братьев и сестер в одну школу или детсад
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Совет Федерации РФРоссияОбщество
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