Совфед одобрил закон о зачислении братьев и сестер в одну школу

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в понедельник закон, дающий преимущественное право зачисления в детские сады и начальную школу детей, в которых уже учатся их братья и сестры.
Согласно закону, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья или сестры.
Ожидается, что предложенные меры направлены на развитие системы господдержки семей с детьми, будут способствовать укреплению семьи, развитию института многодетности и обеспечивать реализацию прав детей на достойные условия содержания, воспитания и всестороннего развития.