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РИА Новости

Совфед одобрил закон, позволяющий признавать физлица иноагентами

14:42 25.11.2019 (обновлено: 15:25 25.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.
Согласно документу, такой статус смогут присвоить физическому лицу, сотрудничающему со СМИ, признанным иностранным агентом. Помимо этого, в выходных данных издания, учрежденного российским юрлицом-иноагентом, должно быть соответствующее указание.
Офис Союза журналистов России
21 ноября, 15:43
СЖР уделит внимание закону о признании физлиц иноагентами
Предполагается, что составлять перечень физических лиц-иноагентов будет Минюст по согласованию с МИД.
Как заявил председатель конституционного комитета СФ Андрей Клишас, признавать граждан иностранными агентами будут исключительно в качестве зеркального ответа на действия других стран в отношении российских журналистов.
"Принятие закона позволит предупредить неправомерные действия в отношении российских СМИ со стороны иностранных государств, на территории которых их деятельность ограничивается", — пояснил сенатор.
Он уточнил, что, согласно закону, при различных нарушениях может быть ограничен доступ к СМИ-иноагенту.
Президент Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ в конце ноября 2017 года. Согласно этому документу, иноагентами могут быть признаны средства массовой информации, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Сейчас в реестре Минфина числятся десять СМИ, в том числе "Голос Америки", телеканал "Настоящее время", "Радио Свобода" и его различные медиапроекты.
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Совет Федерации РФАндрей КлишасВладимир ПутинМинистерство юстиции РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Забавно! Тогда получается весь совфед иностранные агенты!
25 ноября, 15:08
ИДИван Дулин
28100013
Андрей Клишас это тот самый у которого часы стоят как бюджет среднего российского города и который очень любит отдыхать в странах НАТО?
25 ноября, 15:32
Будущее Страны
2450011
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