Совфед одобрил закон, позволяющий признавать физлица иноагентами

Согласно документу, такой статус смогут присвоить физическому лицу, сотрудничающему со СМИ, признанным иностранным агентом. Помимо этого, в выходных данных издания, учрежденного российским юрлицом-иноагентом, должно быть соответствующее указание.

Он уточнил, что, согласно закону, при различных нарушениях может быть ограничен доступ к СМИ-иноагенту.

Президент Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ в конце ноября 2017 года. Согласно этому документу, иноагентами могут быть признаны средства массовой информации, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Сейчас в реестре Минфина числятся десять СМИ, в том числе "Голос Америки", телеканал "Настоящее время", "Радио Свобода" и его различные медиапроекты.