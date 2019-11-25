Совфед одобрил закон, позволяющий признавать физлица иноагентами

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.
Согласно документу, такой статус смогут присвоить физическому лицу, сотрудничающему со СМИ, признанным иностранным агентом. Помимо этого, в выходных данных издания, учрежденного российским юрлицом-иноагентом, должно быть соответствующее указание.
21 ноября, 15:43СЖР уделит внимание закону о признании физлиц иноагентами
Предполагается, что составлять перечень физических лиц-иноагентов будет Минюст по согласованию с МИД.
Как заявил председатель конституционного комитета СФ Андрей Клишас, признавать граждан иностранными агентами будут исключительно в качестве зеркального ответа на действия других стран в отношении российских журналистов.
"Принятие закона позволит предупредить неправомерные действия в отношении российских СМИ со стороны иностранных государств, на территории которых их деятельность ограничивается", — пояснил сенатор.
Он уточнил, что, согласно закону, при различных нарушениях может быть ограничен доступ к СМИ-иноагенту.
Президент Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ в конце ноября 2017 года. Согласно этому документу, иноагентами могут быть признаны средства массовой информации, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Сейчас в реестре Минфина числятся десять СМИ, в том числе "Голос Америки", телеканал "Настоящее время", "Радио Свобода" и его различные медиапроекты.