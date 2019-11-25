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РИА Новости

Совфед одобрил бюджет ПФР, ФСС и ФОМС на 2020-2022 годы

14:38 25.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Сенаторы на заседании в понедельник одобрили бюджет Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда соцстрахования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020-2022 годы.
Согласно документу бюджет фонда сформирован с дефицитом на 2020 год в сумме 118,4 миллиарда рублей, на 2021 год - 28,5 миллиарда. При этом в 2022 году ожидается профицит бюджета ПФР в объеме 18,5 миллиарда рублей.
Доходы ПФР на 2020 год прогнозируются в сумме 8 триллионов 923,9 миллиарда рублей (7,9% к ВВП), из них 8 триллионов 876,9 миллиарда рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 2021 год – 9 триллионов 296,5 миллиарда и 9 триллионов 247,6 миллиарда рублей соответственно, на 2022 год – 9 триллионов 720,8 миллиарда и 9 триллионов 646,5 миллиарда рублей.
Расходы фонда на 2020 год предполагаются в сумме 9 триллионов 42,3 миллиарда рублей (8% к ВВП), из них 8 триллионов 999,8 миллиарда рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, на 2021 год – 9 триллионов 325 миллиардов и 9 триллионов 276,4 миллиарда рублей соответственно, на 2022 год – 9 триллионов 702,3 миллиарда и 9 триллионов 646,5 миллиарда рублей.
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При этом предусматривается, что все три года индексация страховых пенсий будет осуществляться темпами выше инфляции с 1 января: в 2020 году — на 6,6%, в 2021 году — на 6,3%, в 2022 году — на 5,9%. В среднем индексация страховой пенсии осуществляется не менее чем на 1 тысячу рублей, пояснял ранее председатель правления ПФР Антон Дроздов. Так, по его словам, за период такие пенсии увеличатся с 16,4 тысячи до 18,3 тысячи рублей, а по сравнению с 2019 годом общий рост пенсий составит 18,3%.
Индексация социальных пенсий будет осуществляться с 1 апреля по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год: на 7% — в 2020 году, на 2,6% — в 2021 году, на 3,1% — в 2022 году. Межбюджетные трансферты, получаемые ПФР из федерального бюджета, ожидаются в 2020 году на уровне 3,239 триллиона рублей, в 2021 году – 3,216 триллиона, в 2022 году – 3,191 триллиона. При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.
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Также парламентарии одобрили бюджеты Фонда соцстрахования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на предстоящие три года.
Доходы бюджета ФСС на 2020 год утверждены в объеме 811,6 миллиарда рублей, в 2021 и 2022 годах эти суммы составят 821,1 миллиарда рублей и 936,5 миллиарда рублей соответственно.
Расходы фонда в 2020 году составят 788,1 миллиарда рублей, в том числе на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 618,7 миллиарда рублей, от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний – 108,7 миллиарда рублей. В 2021 году общие расходы составят 831,4 миллиарда рублей, в 2022 году – 873,96 миллиарда рублей.
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Таким образом, бюджет ФСС сформирован с профицитом в 2020 году в сумме 23,5 миллиарда рублей, в 2022 году – 62,5 миллиарда рублей и с дефицитом в 2021 году в объеме 10,3 миллиарда рублей.
Бюджет ФОМС сформирован на все три года с дефицитом: 1,4 миллиарда рублей - в 2020 году, 4,9 миллиарда рублей - в 2021 году, 6,9 миллиарда рублей – в 2022 году. Сбалансированность бюджета ФОМС будет достигнута за счет переходящих остатков средств на конец соответствующего финансового года.
Доходы ФОМС на 2020 год утверждены в сумме 2,367 триллиона рублей, на 2021 год – 2,511 триллиона, на 2022 год – 2,646 триллиона рублей, расходы - 2,369 триллиона рублей, 2,516 триллиона, на 2022 год – 2,653 триллиона рублей соответственно.
В составе бюджета ФОМС планируется формирование нормированного страхового запаса на 2020 год в сумме 21,1 миллиарда рублей, на 2021 год – 29,7 миллиарда рублей, на 2022 год - 38,3 миллиарда рублей.
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