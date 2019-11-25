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РИА Новости

Матвиенко назвала закон о деятельности СМИ-иноагентов ответом Западу

14:36 25.11.2019 (обновлено: 18:22 25.11.2019)
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© Фото : пресс-служба Совета ФедерацииПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба Совета Федерации
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Закон, позволяющий признавать получающих иностранное финансирование физических лиц иностранными агентами, станет адекватным ответом России на притеснения российских СМИ за рубежом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Совфед рассматривает этот закон на заседании в понедельник.
"Это адекватный закон, адекватный ответ на те меры, которые предпринимаются за рубежом против наших СМИ", - заявила Матвиенко.
Она подчеркнула, что подобные меры соответствуют международному законодательству.
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"Он соответствует международной практике", - сказала спикер.
По словам спикера СФ, опасения, что принятие закона может привести к "перегибам", не обоснованны.
"Мы не заинтересованы в принятии закона, который может привести к перегибам, мы заинтересованы, чтобы это был инструмент, соразмерный тем новым явлениям и вызовам, которые есть", - заявила Матвиенко.
Она также отметила, что иноагентами будут, в соответствии с законом, признаны лишь те лица, что оставят у себя полученное из-за рубежа финансирование.
"Если физическое лицо не примет это вознаграждение, если они возвратят его обратно, они, естественно, не подпадают под этот закон", - подчеркнула спикер.
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Вчера, 14:53
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияОбщество
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