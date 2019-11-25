Закон о борьбе с домашним насилием доработают к 1 декабря

"И в правительстве, и в парламенте есть четкая точка зрения, что нужны дополнительные меры по противодействию домашнему насилию. Мы настроены, что до 1 декабря закон будет доработан, и мы не собираемся затягивать с его внесением в Госдуму", - отметила Матвиенко.