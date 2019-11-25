Закон о борьбе с домашним насилием доработают к 1 декабря

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Парламентарии намерены доработать к 1 декабря закон о борьбе с домашним насилием и не будут затягивать его внесение в Госдуму, заявила журналистам в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"И в правительстве, и в парламенте есть четкая точка зрения, что нужны дополнительные меры по противодействию домашнему насилию. Мы настроены, что до 1 декабря закон будет доработан, и мы не собираемся затягивать с его внесением в Госдуму", - отметила Матвиенко.
Спикер Совфеда подчеркнула, что, по мнению рабочей группы, нужны изменения в действующее законодательство, противодействие домашнему насилию - это выражение госполитики в этой сфере.
"Опасения, что этот закон откроет двери к излишнему вмешательству в дела семьи, - это эмоции", - добавила она.
Тем, кто протестует против введения дополнительных норм, Матвиенко предложила ознакомиться с предлагаемыми поправками в законодательство, отметив, что их озабоченности в итоге не найдут подтверждения.
В 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Проект документа был внесен в Госдуму рядом депутатов и сенаторов, в том числе Еленой Мизулиной, после того, как в июле 2016 года был принят другой закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семьи и близких лиц. Как отмечала тогда Мизулина, этот закон позволял наказывать лишением свободы до двух лет лишь за "шлепок в семье". Сейчас за первичное совершение побоев в семье предусмотрены штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, арест от 10 до 15 суток или исправительные работы от 60 до 120 часов.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла РИА Новости, что закон о противодействии насилию в семье до сих пор не принят в России, потому что нет единого мнения по поводу мер, которые могут применяться в случае насилия. Экс-глава СПЧ Михаил Федотов выражал надежду, что закон о противодействии домашнему насилию будет внесен в Госдуму в текущем году.