Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T14:28+0300
https://ria.ru/20191125/1561561867.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155920/12/1559201213_240:60:2923:1569_1036x0_80_0_0_81b37725d5f32671ac83828a075719b5.jpg
РИА Новости

Закон о борьбе с домашним насилием доработают к 1 декабря

14:23 25.11.2019 (обновлено: 14:28 25.11.2019)
329
© Фото : пресс-служба Совета ФедерацииПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба Совета Федерации
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Парламентарии намерены доработать к 1 декабря закон о борьбе с домашним насилием и не будут затягивать его внесение в Госдуму, заявила журналистам в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"И в правительстве, и в парламенте есть четкая точка зрения, что нужны дополнительные меры по противодействию домашнему насилию. Мы настроены, что до 1 декабря закон будет доработан, и мы не собираемся затягивать с его внесением в Госдуму", - отметила Матвиенко.
Спикер Совфеда подчеркнула, что, по мнению рабочей группы, нужны изменения в действующее законодательство, противодействие домашнему насилию - это выражение госполитики в этой сфере.
"Опасения, что этот закон откроет двери к излишнему вмешательству в дела семьи, - это эмоции", - добавила она.
Домашнее насилие
18 ноября, 14:20
Эксперт рассказал о неточностях в законопроекте о домашнем насилии
Тем, кто протестует против введения дополнительных норм, Матвиенко предложила ознакомиться с предлагаемыми поправками в законодательство, отметив, что их озабоченности в итоге не найдут подтверждения.
В 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Проект документа был внесен в Госдуму рядом депутатов и сенаторов, в том числе Еленой Мизулиной, после того, как в июле 2016 года был принят другой закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семьи и близких лиц. Как отмечала тогда Мизулина, этот закон позволял наказывать лишением свободы до двух лет лишь за "шлепок в семье". Сейчас за первичное совершение побоев в семье предусмотрены штраф от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, арест от 10 до 15 суток или исправительные работы от 60 до 120 часов.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла РИА Новости, что закон о противодействии насилию в семье до сих пор не принят в России, потому что нет единого мнения по поводу мер, которые могут применяться в случае насилия. Экс-глава СПЧ Михаил Федотов выражал надежду, что закон о противодействии домашнему насилию будет внесен в Госдуму в текущем году.
Антон Цветков
18 ноября, 13:33
Эксперт заявил о необходимости отмены декриминализации домашнего насилия
2000213
Обсудить 4
Татьяна МоскальковаЕлена МизулинаВладимир ПутинМихаил ФедотовВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Здание Совета Федерации РФ
Совфед принял закон об условиях регистрации НКО в "русских офшорах"
Сотрудник полиции на железнодорожной станции
Совет Федерации разрешил транспортной полиции применять электрошокеры
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Матвиенко назвала закон о деятельности СМИ-иноагентов ответом Западу
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Скворцова рассказала о снижении числа новых случаев заражения ВИЧ
Оксана Пушкина
Пушкина попросила проверить движение против закона о домашнем насилии
Президент РФ Владимир Путин
Путин обсудил с Совбезом подготовку к саммиту "нормандского" формата
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери
Президент РФ Владимир Путин
Путин поприветствовал участников заседания Диалога "ЕР – КПК"
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
РГО в 2020 году планирует расширить работу в интернете
Президент РФ Владимир Путин
Путин примет участие в открытом уроке "Школа завтрашнего дня"
Горожане на одной из улиц Балашихи
Глав муниципалитетов призвали к личному общению с жителями
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед одобрил закон о показе нацистской символики в учебных целях
На парламентских слушаниях на тему: О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 4 октября 2019
СФ будет мониторить соблюдение закона о деятельности СМИ-иноагентов
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Нижегородской области 44 школьника и один взрослый отравились газом
Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в съезде партии Единая Россия
В Кремле анонсировали визит Путина в Турцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Переговорщики Китая и США обсудили первую часть торговой сделки
05:31Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
Лента новостейМолния