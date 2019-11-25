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РИА Новости

В Кремле анонсировали визит Путина в Турцию

13:58 25.11.2019
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в съезде партии "Единая Россия"
Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в съезде партии Единая Россия
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию в первой декаде января готовится, сообщил журналистам пресс секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В ходе одного из последних телефонных разговоров, действительно, Путин и (президент Турции Тайип) Эрдоган договорились, что в начале января, я бы сказал, в первой декаде января действительно уже к этому времени будет готова наземная часть в Турции "Турецкого потока", и, действительно, речь шла о том, что возможно состоится визит президента Путина в Турцию. Такая поездка тоже готовится", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения турецкой стороны о визите Путина в январе для участия в церемонии открытия "Турецкого потока".
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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Турецкий потокДмитрий ПесковВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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