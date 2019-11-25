Церемония прощания с Вербицкой пройдет 27 ноября в Петербурге

"Церемония прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой состоится 27 ноября. В 10:00-12:00 пройдет гражданская панихида в актовом зале здания Двенадцати коллегий СПбГУ. В 12:30 — отпевание в храме Смоленской иконы Божией Матери", — сказано в сообщении. Вербицкую похоронят на Северном кладбище в Петербурге.

Людмила Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. В 1994 году она стала первой женщиной — ректором СПбГУ. При ней в университете открылись два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 2008 года она стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета, с 2010 года — деканом филологического факультета, в 2011 году — почетным профессором СПбГУ.