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РИА Новости

Церемония прощания с Вербицкой пройдет 27 ноября в Петербурге

13:57 25.11.2019 (обновлено: 15:26 25.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПрезидент СПбГУ Людмила Вербицкая
Президент СПбГУ Людмила Вербицкая
© РИА Новости / Алексей Даничев
Президент СПбГУ Людмила Вербицкая. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. Церемония прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой состоится 27 ноября в Петербурге, сообщает пресс-служба вуза.

"Церемония прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой состоится 27 ноября. В 10:00-12:00 пройдет гражданская панихида в актовом зале здания Двенадцати коллегий СПбГУ. В 12:30 — отпевание в храме Смоленской иконы Божией Матери", — сказано в сообщении. Вербицкую похоронят на Северном кладбище в Петербурге.

Людмила Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. В 1994 году она стала первой женщиной — ректором СПбГУ. При ней в университете открылись два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 2008 года она стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета, с 2010 года — деканом филологического факультета, в 2011 году — почетным профессором СПбГУ.
Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая
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Умерла президент СПбГУ Людмила ВербицкаяЛюдмила ВербицкаяСанкт-Петербургский государственный университетСанкт-ПетербургОбщество
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