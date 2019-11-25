В Нижегородской области число отравившихся газом увеличилось до 45

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Число пострадавших в результате отравления газовой смесью в Нижегородской области увеличилось до 45 человек, среди пострадавших 44 ребенка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Как ранее сообщалось, утром в понедельник около 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области. Министерство здравоохранения Нижегородской области сообщало, что тяжело пострадавших среди 44 отравившихся газом в Вадской средней школе нет, 23 ребенка уже отпущены домой.
"По уточненным данным, пострадали 45 человек, из них 44 ребенка", - сказал собеседник агентства.