МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. По данным опроса, проведенного Aviasales, россияне предпочитают чередовать пляжный отдых с активным.

Аналитики сервиса предложили своим пользователям выбрать, какой вид отдыха привлекает их больше всего: активный, пляжный, экскурсионный или шопинг. В опросе приняли участие 87 тысяч человек. За активный и пляжный отдых проголосовали по 31 проценту туристов.

Многие респонденты признались, что выбирают для отпуска такие направления, как Турция, Греция, Кипр, Черногория, Эмираты, Таиланд и Вьетнам, чтобы чередовать лежание на пляже с активностями вроде рафтинга или хайкинга.

Кроме того, 23 процента россиян путешествуют исключительно с экскурсионной целью и чаще всего выбирают европейские столицы: Париж, Прагу, Рим, Вену и Лондон. В этих городах много музеев и галерей.