МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. По данным опроса, проведенного Aviasales, россияне предпочитают чередовать пляжный отдых с активным.
Аналитики сервиса предложили своим пользователям выбрать, какой вид отдыха привлекает их больше всего: активный, пляжный, экскурсионный или шопинг. В опросе приняли участие 87 тысяч человек. За активный и пляжный отдых проголосовали по 31 проценту туристов.
Многие респонденты признались, что выбирают для отпуска такие направления, как Турция, Греция, Кипр, Черногория, Эмираты, Таиланд и Вьетнам, чтобы чередовать лежание на пляже с активностями вроде рафтинга или хайкинга.
Кроме того, 23 процента россиян путешествуют исключительно с экскурсионной целью и чаще всего выбирают европейские столицы: Париж, Прагу, Рим, Вену и Лондон. В этих городах много музеев и галерей.
Остальные 15 процентов опрошенных летают в разные страны, чтобы заняться шопингом. Из российских городов с этой целью посещают Москву и Санкт-Петербург, а за границей — Милан, Дубай, Рим, Мадрид и Барселону.