Суд в Москве дал четыре года условно репетитору, избивавшему ученицу

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Хорошевский суд Хорошевский суд Москвы приговорил к 4 годам условно репетитора по музыке Мгера Махсудяна, который избивал свою 8-летнюю ученицу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Макарчук.

"Суд 25 ноября приговорил Махсудяна к 4 годам условно", - рассказала собеседница агентства, отметив, что его также обязали выплатить семье девочки 100 тысяч рублей в качестве компенсации нанесенного ущерба и запретили мужчине заниматься преподавательской деятельностью в течение двух лет.

В апреле следователи в Москве завели дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего) на 23-летнего репетитора по музыке, который во время урока избивал и оскорблял свою 8-летнюю ученицу. Ему грозило до 7 лет лишения свободы.