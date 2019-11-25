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РИА Новости

Суд в Москве дал четыре года условно репетитору, избивавшему ученицу

12:55 25.11.2019
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы приговорил к 4 годам условно репетитора по музыке Мгера Махсудяна, который избивал свою 8-летнюю ученицу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Макарчук.
"Суд 25 ноября приговорил Махсудяна к 4 годам условно", - рассказала собеседница агентства, отметив, что его также обязали выплатить семье девочки 100 тысяч рублей в качестве компенсации нанесенного ущерба и запретили мужчине заниматься преподавательской деятельностью в течение двух лет.
В апреле следователи в Москве завели дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего) на 23-летнего репетитора по музыке, который во время урока избивал и оскорблял свою 8-летнюю ученицу. Ему грозило до 7 лет лишения свободы.
По данным следствия, обвиняемый с ноября 2018 года два раза в неделю преподавал 8-летней девочке игру на фортепьяно. Применение физической силы и оскорбления репетитор объяснил воспитательными и учебными целями. Своими действиями мужчина причинил девочке физические и нравственные страдания, отмечалось в обвинительном заключении.
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