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РИА Новости

Совфед принял закон об условиях регистрации НКО в "русских офшорах"

12:42 25.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Совет Федерации в понедельник одобрил закон, создающий условия для регистрации в специальных административных районах РФ в Приморском крае и Калининградской области некоммерческих организаций в форме международных фондов.
Документ устанавливает правовое положение таких международных фондов, права и обязанности их учредителей, особенности деятельности и ликвидации. Сейчас на территории специального административного района могут быть зарегистрированы в порядке смены юрисдикции (редомициляции) только коммерческие организации – международные компании. Закон предусматривает такую возможность и для некоммерческих организаций (НКО) – международных фондов, причем зарегистрированных не только в порядке редомициляции, но и инкорпорации.
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Под международным фондом понимается унитарная некоммерческая организация, зарегистрированная на территории специального административного района и учрежденная иностранными и/или российскими юрлицами - участниками "офшора", для осуществления управленческих, социальных и иных функций некоммерческого характера.
Балансовая стоимость активов учредителя международного фонда, в том числе активов за рубежом, должна составлять не менее 500 миллионов рублей. При этом учредителем не может являться физлицо, кредитная или некредитная финансовая организация, операторы платежных систем или услуг платежной инфраструктуры. Уступка прав и передача обязанностей учредителя международного фонда другому лицу или передача их в доверительное управление запрещается.
В случае регистрации международного фонда в порядке редомициляции иностранное унитарное юрлицо должно быть зарегистрировано (создано) в государстве, которое является членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл).
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Совет Федерации РФКалининградская областьРоссияПриморский крайЭкономика
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