Совфед принял закон об условиях регистрации НКО в "русских офшорах"

Документ устанавливает правовое положение таких международных фондов, права и обязанности их учредителей, особенности деятельности и ликвидации. Сейчас на территории специального административного района могут быть зарегистрированы в порядке смены юрисдикции (редомициляции) только коммерческие организации – международные компании. Закон предусматривает такую возможность и для некоммерческих организаций (НКО) – международных фондов, причем зарегистрированных не только в порядке редомициляции, но и инкорпорации.

Под международным фондом понимается унитарная некоммерческая организация, зарегистрированная на территории специального административного района и учрежденная иностранными и/или российскими юрлицами - участниками "офшора", для осуществления управленческих, социальных и иных функций некоммерческого характера.

Балансовая стоимость активов учредителя международного фонда, в том числе активов за рубежом, должна составлять не менее 500 миллионов рублей. При этом учредителем не может являться физлицо, кредитная или некредитная финансовая организация, операторы платежных систем или услуг платежной инфраструктуры. Уступка прав и передача обязанностей учредителя международного фонда другому лицу или передача их в доверительное управление запрещается.