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РИА Новости

В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны

12:35 25.11.2019
38072
© РИА Новости / Максим БлиновСпасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве
Спасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Кремле сформируют свою позицию по законопроекту об изменении правил самообороны после внесения документа в Госдуму и изучения его экспертами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это новая инициатива, после того, как она будет внесена в Госдуму, начнется экспертная ее проработка, и потом будет формироваться какая-то позиция", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к инициативе по расширению допустимой самообороны.
Ранее газета "Известия" сообщила, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский готовит законопроект об изменении правил самообороны в России. По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Вчера, 11:13
"Чушь". Зюганов раскритиковал предложение Жириновского о самообороне
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ЛДПРГосдума РФДмитрий ПесковВладимир ЖириновскийРоссияОбщество
Популярные комментарии
Жириновский прав. При существующей системе, потерпевший всегда жертва - или преступника, или правосудия. Поддерживаю Жириновского. А Зюганову лишь бы засветиться против любого
25 ноября, 12:57
Игорь Иванов
17900005
Нет, Геннадий Андреевич. Чушь - это Ваша идеология марксизма-ленинизма. А Жириновский по делу высказался.
25 ноября, 12:52
ВНВасилий Науман
159011116
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