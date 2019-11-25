В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны

"Это новая инициатива, после того, как она будет внесена в Госдуму, начнется экспертная ее проработка, и потом будет формироваться какая-то позиция", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к инициативе по расширению допустимой самообороны.