Путин и Си Цзиньпин могут дать старт открытию "Силы Сибири" 2 декабря

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, предположительно, 2 декабря проведут телемост, дав старт открытию газопровода "Сила Сибири", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что лидеры РФ и КНР в декабре в режиме телемоста дадут старт поставкам газа в Китай по восточному маршруту.
"Готовится телемост, об этом договорились Путин и Си на своей встрече в Бразилиа. И действительно, такой телемост готовится", - сообщил Песков журналистам.
"Возможно. Предположительно, 2 декабря", - уточнил он, отвечая на вопрос, какого числа состоится телемост.
"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". В конце октября "Газпром" завершил заполнение "Силы Сибири" газом. Таким образом, линейная часть трубопровода подготовлена к началу поставок российского газа в Китай. "Газпром" планирует начать их в декабре.