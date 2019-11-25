Путин и Си Цзиньпин могут дать старт открытию "Силы Сибири" 2 декабря

Ранее сообщалось, что лидеры РФ и КНР в декабре в режиме телемоста дадут старт поставкам газа в Китай по восточному маршруту.

"Готовится телемост, об этом договорились Путин и Си на своей встрече в Бразилиа. И действительно, такой телемост готовится", - сообщил Песков журналистам.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". В конце октября "Газпром" завершил заполнение "Силы Сибири" газом. Таким образом, линейная часть трубопровода подготовлена к началу поставок российского газа в Китай. "Газпром" планирует начать их в декабре.