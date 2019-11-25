Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T12:34+0300
https://ria.ru/20191125/1561553980.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155221/51/1552215124_0:260:3177:2047_1036x0_80_0_0_ee55ff7e41e12179426d4004f251cf83.jpg
РИА Новости

Путин и Си Цзиньпин могут дать старт открытию "Силы Сибири" 2 декабря

12:32 25.11.2019 (обновлено: 12:34 25.11.2019)
3308
© Фото : ПАО "Газпром"Сварка стыка газопровода "Сила Сибири"
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
© Фото : ПАО "Газпром"
Сварка стыка газопровода "Сила Сибири". Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, предположительно, 2 декабря проведут телемост, дав старт открытию газопровода "Сила Сибири", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что лидеры РФ и КНР в декабре в режиме телемоста дадут старт поставкам газа в Китай по восточному маршруту.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
11 ноября, 16:12
Путин и Си Цзиньпин в декабре в режиме телемоста запустят "Силу Сибири"
"Готовится телемост, об этом договорились Путин и Си на своей встрече в Бразилиа. И действительно, такой телемост готовится", - сообщил Песков журналистам.
"Возможно. Предположительно, 2 декабря", - уточнил он, отвечая на вопрос, какого числа состоится телемост.
"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". В конце октября "Газпром" завершил заполнение "Силы Сибири" газом. Таким образом, линейная часть трубопровода подготовлена к началу поставок российского газа в Китай. "Газпром" планирует начать их в декабре.
Газопроводы Сила Сибири и Алтай
21 мая 2014, 10:35
Газ для Поднебесной: проекты "Сила Сибири" и "Алтай""Газпром" и CNPC подписали контракт на поставку природного газа в Китай. Магистральные трубопроводы, которые планирует построить Россия для передачи "голубого топлива" на восток, – в инфографике Ria.ru.
5410103
Обсудить 1
Сила Сибири (газопровод)Си ЦзиньпинВладимир ПутинКитайРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал Калининград расширить экономическое сотрудничество
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Финляндии Антти Ринне
Медведев оценил значение "Северного потока — 2" для России и Финляндии
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
В Пекине пройдут консультации с Россией по контролю над вооружениями
Совместное фотографирование глав делегаций совета министров стран G20. 23 ноября 2019
Главы МИД G20 подчеркнули необходимость реформы ВТО
Министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва
Южная Корея попросила США помочь наладить отношения с Японией
Заседание Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Совфед ратифицировал соглашение ЕАЭС о прослеживаемости товаров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Малайзии
Россия передала Японии список озабоченностей из-за альянса с США
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" ответил "Газпрому" на предложение по транзитному контракту
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ Д. Медведев приняли участие в съезде партии Единая Россия
В Кремле анонсировали визит Путина в Турцию
Сирийские военные
Сирийская армия отбила у боевиков четыре деревни в провинции Идлиб
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал Калининград "своей областью"
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019
Врачи предупредили МВД Британии, что Ассанж может умереть в тюрьме
Визит главы МИД РФ С. Лаврова с Японию
Лавров и глава МИД Китая провели переговоры на полях G20
Отлив на Азовском море
В МЧС назвали причину отлива на сотню метров в Азовском море
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
Лента новостейМолния