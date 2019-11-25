В Сирии завершилось одиннадцатое российско-турецкое патрулирование

Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Сирии завершилось одиннадцатое совместное с Турцией патрулирование границы, сообщили в Минобороны России

"Одиннадцатый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции завершил совместное патрулирование приграничного района Сирии на северо-востоке сирийско-турецкой границы. С воздуха воздушное патрулирование района осуществляли экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совместный патруль, преодолев маршрут в 53 километра, завершил свою работу, пройдя через пункт перехода населенного пункта Делави-Кара. Сообщается, что в ходе маршрута, длившегося около двух часов, патруль проинспектировал обстановку в сирийских населенных пунктах.

В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "БТР-80" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" вооруженных сил Турции, а также около 50 военнослужащих обоих государств. Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотник "Орлан-10" российской военной полиции.