В Сирии завершилось одиннадцатое российско-турецкое патрулирование

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Сирии завершилось одиннадцатое совместное с Турцией патрулирование границы, сообщили в Минобороны России.
"Одиннадцатый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции завершил совместное патрулирование приграничного района Сирии на северо-востоке сирийско-турецкой границы. С воздуха воздушное патрулирование района осуществляли экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что совместный патруль, преодолев маршрут в 53 километра, завершил свою работу, пройдя через пункт перехода населенного пункта Делави-Кара. Сообщается, что в ходе маршрута, длившегося около двух часов, патруль проинспектировал обстановку в сирийских населенных пунктах.
В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "БТР-80" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" вооруженных сил Турции, а также около 50 военнослужащих обоих государств. Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотник "Орлан-10" российской военной полиции.
Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.