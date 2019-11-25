Си Цзиньпин принял делегацию "Единой России" во главе с Грызловым

ПЕКИН, 25 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник принял делегацию партии "Единая Россия" во главе с председателем высшего совета партии Борисом Грызловым.

Встреча состоялась в Доме народных собраний в самом центре Пекина. Китайский лидер пожал руки всем делегатам и пожелал успешного заседания с Китайской Коммунистической партией, которое состоится в понедельник вечером.

Грызлов во главе делегации партии "Единая Россия" 24-26 ноября находится в Пекине для участия в VII заседании механизма диалога "Партия "Единая Россия " - Коммунистическая партия Китая".