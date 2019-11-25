Си Цзиньпин принял делегацию "Единой России" во главе с Грызловым

ПЕКИН, 25 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник принял делегацию партии "Единая Россия" во главе с председателем высшего совета партии Борисом Грызловым.
Встреча состоялась в Доме народных собраний в самом центре Пекина. Китайский лидер пожал руки всем делегатам и пожелал успешного заседания с Китайской Коммунистической партией, которое состоится в понедельник вечером.
Грызлов во главе делегации партии "Единая Россия" 24-26 ноября находится в Пекине для участия в VII заседании механизма диалога "Партия "Единая Россия " - Коммунистическая партия Китая".
Представители правящих партий двух стран в рамках заседания обсудят российско-китайские отношения в новую эпоху, обмен опытом и стратегическое сотрудничество между партиями, вопросы предотвращения вмешательства третьих стран в суверенные дела государства, а также механизмы подготовки партийных кадров и борьбы с внутрипартийной коррупцией.