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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны

12:16 25.11.2019
53050
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 января 2018
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 января 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Предложение расширить допустимые пределы самообороны имеет право на существование, в целом законодательство в РФ в этой части далеко от совершенства, однако поддержит ли его профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, пока сказать сложно, нужно ознакомиться с текстом законопроекта, заявил зампред комитета Вячеслав Лысаков (ЕР).
Ранее газета "Известия" сообщила, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский готовит законопроект об изменении правил самообороны в России. По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
"Надо смотреть все-таки текст, содержательную часть, так сложно сказать (о перспективе)", - заявил Лысаков РИА Новости, отвечая на вопрос, поддержит ли комитет это предложение, когда оно поступит на рассмотрение.
"На мой взгляд, наше законодательство в этой части недостаточно адекватно, я бы даже сказал. Мы знаем достаточно резонансных случаев, когда люди, защищая не только свою жизнь, но и жизнь и здоровье близких, дают отпор - естественно, в состоянии аффекта, потому что, действительно, когда вломились двое-четверо вооруженных грабителей, говорить о том, что нужно адекватно реагировать - серьёзная такая абстракция", - добавил Лысаков.
Он напомнил о зарубежной практике распространения такой инициативы, в частности, по его словам, в США "любое вторжение на частную территорию чревато самыми жесткими мерами со стороны владельцев этой территории".
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
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"Я думаю, что по любому поводу применять огнестрельное оружие и другие жесткие методы воздействия было бы неправильно, но если есть реальная угроза для твоего жилища, то сама такая опасность должна иметь правовые последствия. Я считаю, что пределы необходимой самообороны необходимо расширять. Я поддерживаю концепцию законопроекта, а как отреагирует комитет - сложно сказать, надо читать содержательную часть", - заключил депутат.
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Вячеслав ЛысаковЛДПРГосдума РФЕдиная РоссияВладимир ЖириновскийРоссияОбщество
Популярные комментарии
Жирик молодец, но вот пропустят ли ЕдРовцы... Тема актуальна уже давно, сколько людей попало под уголовное преследование за превышение пределов самообороны. Лично я считаю, что пределов быть не должно, если проникли или угрожают, то все средства хороши.
25 ноября, 13:32
agent_anonimus
6600001
Все правильно Жириновский предлагает расширить пределы самообороны.Куча случаев,когда людей сажают за защиту семьи и имущества,не смотря на общественный резонанс.Законы у нас не совершенны.А вот "дядюшка Зю" опять обделался со своей критикой.Убирать его надо из думы.
25 ноября, 13:34
lattman
5710013
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