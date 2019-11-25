В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Предложение расширить допустимые пределы самообороны имеет право на существование, в целом законодательство в РФ в этой части далеко от совершенства, однако поддержит ли его профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, пока сказать сложно, нужно ознакомиться с текстом законопроекта, заявил зампред комитета Предложение расширить допустимые пределы самообороны имеет право на существование, в целом законодательство в РФ в этой части далеко от совершенства, однако поддержит ли его профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, пока сказать сложно, нужно ознакомиться с текстом законопроекта, заявил зампред комитета Вячеслав Лысаков (ЕР).

Ранее газета "Известия" сообщила, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский готовит законопроект об изменении правил самообороны в России. По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.

"Надо смотреть все-таки текст, содержательную часть, так сложно сказать (о перспективе)", - заявил Лысаков РИА Новости, отвечая на вопрос, поддержит ли комитет это предложение, когда оно поступит на рассмотрение.

"На мой взгляд, наше законодательство в этой части недостаточно адекватно, я бы даже сказал. Мы знаем достаточно резонансных случаев, когда люди, защищая не только свою жизнь, но и жизнь и здоровье близких, дают отпор - естественно, в состоянии аффекта, потому что, действительно, когда вломились двое-четверо вооруженных грабителей, говорить о том, что нужно адекватно реагировать - серьёзная такая абстракция", - добавил Лысаков.

Он напомнил о зарубежной практике распространения такой инициативы, в частности, по его словам, в США "любое вторжение на частную территорию чревато самыми жесткими мерами со стороны владельцев этой территории".