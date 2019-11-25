Губернатор Ленобласти соболезнует в связи с кончиной Вербицкой

"Глубоко опечален вестью о кончине Людмилы Алексеевны Вербицкой - выдающегося ученого-русиста, человека, сделавшего очень много - и для российской системы образования, и для отечественной науки. Замечательный общественный деятель - Людмила Алексеевна Вербицкая отдала много сил великому делу сохранения русского языка, была одним из столпов современной русской филологии", - сказал Дрозденко.

Он отметил, что Вербицкая обладала энциклопедическими знаниями, широтой мысли, невероятными аналитическими способностями.

"Она вызывала огромное уважение, настоящий пиетет. При этом, обладая мировой славой филолога, огромным авторитетом организатора науки и образования, Людмила Алексеевна Вербицкая была очень открытым в общении, сердечным человеком. Ее уход из жизни - огромная потеря для всех нас", - сказал Дрозденко.

Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. В 1994 году она стала первой женщиной-ректором СПбГУ. При ней в университете открылись два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 2008 года она стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета, с 2010 года - деканом филологического факультета, в 2011 году - почетным профессором СПбГУ. В октябре 2013 года Вербицкая стала президентом Российской академии образования.