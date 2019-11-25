Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T12:46+0300
https://ria.ru/20191125/1561552345.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156154/48/1561544821_0:619:1721:1587_1036x0_80_0_0_97c15aa2552cec749b15dea55ded0577.jpg
РИА Новости

Губернатор Ленобласти соболезнует в связи с кончиной Вербицкой

12:11 25.11.2019 (обновлено: 12:46 25.11.2019)
134
© РИА Новости / Алексей ДаничевПрезидент СПбГУ Людмила Вербицкая
Президент СПбГУ Людмила Вербицкая
© РИА Новости / Алексей Даничев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи с кончиной президента СПбГУ Людмилы Вербицкой, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Глубоко опечален вестью о кончине Людмилы Алексеевны Вербицкой - выдающегося ученого-русиста, человека, сделавшего очень много - и для российской системы образования, и для отечественной науки. Замечательный общественный деятель - Людмила Алексеевна Вербицкая отдала много сил великому делу сохранения русского языка, была одним из столпов современной русской филологии", - сказал Дрозденко.
Вице-президент Российского союза ректоров Людмила Вербицкая
Вчера, 11:12
В Госдуме назвали смерть Вербицкой невосполнимой утратой для страны
Он отметил, что Вербицкая обладала энциклопедическими знаниями, широтой мысли, невероятными аналитическими способностями.
"Она вызывала огромное уважение, настоящий пиетет. При этом, обладая мировой славой филолога, огромным авторитетом организатора науки и образования, Людмила Алексеевна Вербицкая была очень открытым в общении, сердечным человеком. Ее уход из жизни - огромная потеря для всех нас", - сказал Дрозденко.
Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. В 1994 году она стала первой женщиной-ректором СПбГУ. При ней в университете открылись два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 2008 года она стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета, с 2010 года - деканом филологического факультета, в 2011 году - почетным профессором СПбГУ. В октябре 2013 года Вербицкая стала президентом Российской академии образования.
Она была полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". В 1996 году ей вручили орден Дружбы, а в 2011-м - орден Почета. Вербицкая также была кавалером ордена Почетного легиона Франции, ордена Академический пальм (Франция), ордена Заслуг перед Республикой Польша и ордена княгини Ольги III степени (Украина).
15 декабря 2018. Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
24 ноября, 23:42
Биография Людмилы Вербицкой
000100
Обсудить 0
Умерла президент СПбГУ Людмила ВербицкаяЛюдмила ВербицкаяАлександр ДрозденкоСанкт-Петербургский государственный университетЛенинградская областьОбщество
Рекомендуем
Беспорядки в ДРК
Жители города в ДРК подожгли мэрию
Художественный руководитель Государственного академического Малого театра РФ Юрий Соломин
В Малом театре рассказали о самочувствии Юрия Соломина
Молоточек судьи
В Ростове-на-Дону экс-военного осудили за убийство женщины и ребенка
Вице-президент Российского союза ректоров Людмила Вербицкая
В Госдуме назвали смерть Вербицкой невосполнимой утратой для страны
Луиза Хайруллина
В Башкирии обвиняемая в краже кассирша встретит Новый год в СИЗО
Эдуард Матюха
В ДНР прокомментировали признание "народного мэра" Горловки в шпионаже
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской
Президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Матвиенко отметила вклад Вербицкой в развитие высшей школы в России
Наталья Ветлицкая в ток-шоу Андрея Малахова Привет, Андрей!
Простят ли россияне певицу, обзывавшую их
Больница
Студентки якутского техникума обратились в больницу с ожогами глаз
Московский Кремль и храм Василия Блаженного
Генконсул Кадзухиро Куно рассказал, с чем японцы ассоциируют Россию
Кыш Бабай общается с детьми на параде возле мечети Кул-Шариф во время празднования 10-летия резиденции татарского волшебника Кыш Бабая и его дочки Кар Кызы в Казани
Татарский новогодний волшебник Кыш Бабай и его гости в "Лесу Чудес"
Южная Корея
Южнокорейская рыболовецкая шхуна затонула в районе острова Чеджу
Певица София Ротару
Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России
Певица София Ротару
Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
Лента новостейМолния