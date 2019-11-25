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РИА Новости

ВМФ передали неатомную подлодку "Петропавловск-Камчатский"

11:38 25.11.2019 (обновлено: 12:34 25.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДизель-электрическую подлодку "Петропавловск-Камчатский" передали ВМФ России. 25 ноября 2019
Дизель-электрическую подлодку Петропавловск-Камчатский передали ВМФ России. 25 ноября 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дизель-электрическую подлодку "Петропавловск-Камчатский" передали ВМФ России. 25 ноября 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Дизель-электрическую подводную лодку "Петропавловск-Камчатский" проекта 636.3 ("Варшавянка"), которая построена на Адмиралтейских верфях, передали ВМФ России, передает корреспондент РИА Новости.
Подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" - первая в серии, строящейся для Тихоокеанского флота России.
"Первая лодка - это всегда торжественно, это всегда особенный праздник. Лодка прошла все испытания, подтвердила тактико-технические характеристики. И 21 ноября был подписан акт приема- передачи. Все остальные подводные лодки этой серии строятся согласно заключённого контракта и в 2022 году строительство серии будет завершено. Все шесть подводных лодок будут нести службу на Тихоокеанском флоте",- сказал на церемонии подъёма Военно-морского флага на подводной лодке генеральный директор Адмиралтейские верфей Александр Бузаков.
"Эта замечательная серия кораблей продолжается. Подводные лодки для Тихого океана уже претерпели некоторую модернизацию... Самые совершенные решения воплощены в этом корабле. Сегодняшний день - замечательный, потому что ВМФ получает еще одну боевую единицу и передает ее Тихоокеанскому флоту, который давно ждет обновления подводного флота", - отметил начальник главного штаба - первый заместитель главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Андрей Воложинский.
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Контракт на строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота был подписан Минобороны РФ и Адмиралтейскими верфями в сентябре 2016 года.
Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 20 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.
На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".
Ранее сообщалось, что вторую подводную лодку проекта 636.3 "Волхов", строящуюся для Тихоокеанского флота, планируют спустить на воду в декабре этого года. 1 ноября 2019 года на Адмиралтейских верфях заложили еще две подводные лодки проекта 636.3 под названием "Уфа" и "Магадан" для Тихоокеанского флота.
Шесть подводных лодок этого проекта уже построены для Черноморского флота на "Адмиралтейских верфях" с августа 2010 по ноябрь 2016 года.
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Новое оружие РоссииАндрей ВоложинскийАлександр БузаковКалибрМинистерство обороны РФНАТОАдмиралтейские верфиРоссияСанкт-ПетербургБезопасность
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