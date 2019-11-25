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РИА Новости

Совфед одобрил федеральный бюджет на 2020-2022 годы

11:25 25.11.2019 (обновлено: 13:21 25.11.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевНа парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ на тему: "О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
На парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ на тему: О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы.
Документ предполагает профицит в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% — в 2021-м, а также 0,2% — в 2022-м.
Проект федерального бюджета России на 2020–2022 годы
20 сентября, 16:54
Проект федерального бюджета России на 2020–2022 годыПравительство России одобрило проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Основные показатели этого документа — в инфографике Ria.ru.
Доходы утверждены на уровне 20,379 триллиона рублей в 2020 году, 21,247 триллиона и 22,058 триллиона в 2021-м и 2022-м соответственно. Расходы в абсолютном выражении будут расти в течение всего трехлетнего периода: 19,503 триллиона рублей в 2020 году, 20,634 триллиона в 2021-м и 21,763 триллиона в 2022 году. Профицит, таким образом, составит 876 миллиардов, 613 миллиардов и 295 миллиардов рублей в этом периоде.
Параметры определили с учетом прогнозируемого объема ВВП в 112,863 триллиона рублей и инфляции не более трех процентов в 2020 году, в 2021 и 2022 годах — 120,364 триллиона и 128,508 триллиона рублей соответственно и инфляции не более четырех процентов в год.
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20 ноября, 14:30
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Согласно "бюджетному правилу", все нефтегазовые доходы, полученные при цене нефти выше планки отсечения (42,4 доллара за баррель в 2020 году), поступят в Фонд национального благосостояния. Ненефтегазовый дефицит на протяжении трех лет — в районе 5,8-5,9% ВВП.
Основную часть заимствований Минфин планирует осуществить на внутреннем рынке: за счет этого в бюджет хотят привлечь 1,740 триллиона рублей в 2020 году, 1,549 триллиона в 2021-м и 1,826 триллиона в 2022 году. Программа внешних займов предусматривает размещение евробондов в пределах трех миллиардов долларов в год.
Ранее первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявлял, что закон о федеральном бюджете сбалансирован и "застрахован от различных негативных сценариев развития событий на рынке нефти".
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22 ноября, 02:07
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Антон СилуановСовет Федерации РФМинистерство финансов РФЭкономика
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