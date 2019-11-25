Экс-владелец VAB Банка намерен в ближайшее время вернуться на Украину

КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Бывший владелец VAB Банка Олег Бахматюк, которого объявили в розыск по подозрению в присвоении 49 миллионов долларов стабилизационного кредита, сообщил, что намерен в ближайшее время вернуться на Украину.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 12 ноября сообщило, что подозревает Бахматюка, а также чиновников Нацбанка в присвоении 49 миллионов долларов стабилизационного кредита для VAB Банка, выданного якобы незаконно в 2014 году. НАБУ объявило в розыск Бахматюка.
"Надеюсь как можно скорее (вернуться на Украину – ред.). Я всю жизнь в пути, но совершенно нет желания жить где-то, кроме Украины. Но идти на плаху, чтобы меня расстреляли, тоже не очень хочется. Я хочу иметь право на защиту, тем более что за мной стоит огромная структура", - цитирует Бахматюка агентство УНИАН.
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По его словам, он намерен вернуться в течение ближайших двух-трех недель. Он сообщил, что во время объявления ему подозрения находился в рабочей поездкой в Катаре, ОАЭ и Женеве, где вел переговоры с американской продовольственной корпорацией Cargill. В случае успешного проведения переговоров, средства от заключенных контрактов помогли бы бизнесмену выполнить план по возвращению 8 миллиардов гривен (около 330 миллионов долларов) Фонду гарантирования вкладов.
Бахматюк рассказал, что предлагал вернуть Фонду гарантирования вкладов 500 миллионов гривен (около 20,6 миллиона долларов) гарантийного взноса на этапе оформления документов и затем ежегодно выплачивать по миллиарду гривен (около 21,3 миллиона долларов) до момента полного расчета. "Вы увидите, через три-четыре месяца Фонд гарантирования вкладов будет продавать активы тех банков, и сколько он получит? В десять или пятнадцать раз меньше! Мы видим глупую демотивацию, и не можем этого понять", - добавил он.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что, по данным следствия, в октябре 2014 года банк, отнесенный к категории проблемных, обратился к Нацбанку Украины с ходатайством предоставить ему стабкредит под залог недвижимости. По утверждению НАБУ, хотя VAB Банк не подал все необходимые для этого документы, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, согласилось на такой шаг. При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. В ноябре 2014 года НБУ признал VAB Банк неплатежеспособным. Стабилизационный кредит, полученный от НБУ сроком на два года, VAB Банк не вернул.
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