Экс-владелец VAB Банка намерен в ближайшее время вернуться на Украину

КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Бывший владелец VAB Банка Олег Бахматюк, которого объявили в розыск по подозрению в присвоении 49 миллионов долларов стабилизационного кредита, сообщил, что намерен в ближайшее время вернуться на Бывший владелец VAB Банка Олег Бахматюк, которого объявили в розыск по подозрению в присвоении 49 миллионов долларов стабилизационного кредита, сообщил, что намерен в ближайшее время вернуться на Украину

Национальное антикоррупционное бюро Украины 12 ноября сообщило, что подозревает Бахматюка, а также чиновников Нацбанка в присвоении 49 миллионов долларов стабилизационного кредита для VAB Банка, выданного якобы незаконно в 2014 году. НАБУ объявило в розыск Бахматюка.

"Надеюсь как можно скорее (вернуться на Украину – ред.). Я всю жизнь в пути, но совершенно нет желания жить где-то, кроме Украины. Но идти на плаху, чтобы меня расстреляли, тоже не очень хочется. Я хочу иметь право на защиту, тем более что за мной стоит огромная структура", - цитирует Бахматюка агентство УНИАН.

По его словам, он намерен вернуться в течение ближайших двух-трех недель. Он сообщил, что во время объявления ему подозрения находился в рабочей поездкой в Катаре, ОАЭ и Женеве, где вел переговоры с американской продовольственной корпорацией Cargill. В случае успешного проведения переговоров, средства от заключенных контрактов помогли бы бизнесмену выполнить план по возвращению 8 миллиардов гривен (около 330 миллионов долларов) Фонду гарантирования вкладов.

Бахматюк рассказал, что предлагал вернуть Фонду гарантирования вкладов 500 миллионов гривен (около 20,6 миллиона долларов) гарантийного взноса на этапе оформления документов и затем ежегодно выплачивать по миллиарду гривен (около 21,3 миллиона долларов) до момента полного расчета. "Вы увидите, через три-четыре месяца Фонд гарантирования вкладов будет продавать активы тех банков, и сколько он получит? В десять или пятнадцать раз меньше! Мы видим глупую демотивацию, и не можем этого понять", - добавил он.