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РИА Новости

В Госдуму внесли проект об обязанности росгвардейцев представляться

11:06 25.11.2019 (обновлено: 11:36 25.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать сотрудников Росгвардии представляться и предъявлять служебное удостоверение, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Авторами инициативы выступили глава комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его зампред Александр Хинштейн (оба "Единая Россия"), а также депутат от "Справедливой России" Валерий Гартунг.
"Законопроектом предлагается устранить имеющийся пробел правового регулирования деятельности сотрудников войск национальной гвардии, возложив на них обязанность представляться и предъявлять служебное удостоверение в случае реализации ими отдельных полномочий, предусмотренных федеральным законом и затрагивающих конституционные права и свободы человека и гражданина, а также разъяснять гражданам причину и основания применения таких мер и возникающие в связи с этим их (граждан) права и обязанности", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Вопрос о том, должны ли сотрудники Росгвардии представляться, стал предметом обсуждения после истории с журналистом во Владимире. В июле портал "ПроВладимир" рассказал историю журналиста, которого остановил росгвардеец и потребовал телефон для изучения содержимого. На просьбу представиться он заявил, что не обязан этого делать. Впоследствии в Росгвардии объяснили, что, хотя в законе не прописана обязанность сотрудника ведомства представляться при обращении к гражданам, они рекомендуют делать это во избежание конфликтных ситуаций.
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Авторы проекта отмечают, что за 2018 год сотрудники Росгвардии задержаны 642 тысячи правонарушителей, из них сотрудниками подразделений вневедомственной охраны - 399 тысячи человек. Сообщается, что всего в 2018 году росгвардейцы выявили около 8,9 тысячи преступлений, при этом федеральным законом на них не возложена обязанность представляться и предъявлять служебное удостоверение, в результате чего "граждане лишены возможности убедиться, что к ним обращается именно уполномоченный на то представитель власти".
Депутаты отмечают, что аналогичные обязанности не возложены и на сотрудников подразделений лицензионно-разрешительной работы и госконтроля Росгвардии, которые осуществляют контроль за оборотом оружия, а также за деятельностью частных охранных организаций и частных детективов.
"При этом сотрудники Росгвардии имеют право проверять у граждан документы, подтверждающие законность владения или использования ими оружия, проверять места производства, хранения, торговли, коллекционирования и экспонирования оружия, а также объекты, где они обращаются. Такие проверки также зачастую проводятся вместе с сотрудниками органов внутренних дел", - отмечают депутаты.
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Василий ПискаревСправедливая РоссияЕдиная РоссияАлександр ХинштейнВалерий ГартунгМоскваОбществоРосгвардияГосдума РФПолитика
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