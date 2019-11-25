Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T10:58+0300
https://ria.ru/20191125/1561547733.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/96400/42/964004296_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_2960cafa607ceab9d5a949ad422e0d47.jpg
РИА Новости

Совфед одобрил изменения в бюджет на 2019 год

10:58 25.11.2019
174
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Совфед на заседании в понедельник одобрил закон, вносящий изменения в федеральный бюджет на 2019 год.
Профицит бюджета составит 1,4% ВВП, что на 400,4 миллиарда рублей ниже ранее утвержденного уровня. Это обусловлено снижением поступлений нефтегазовых доходов.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
22 ноября, 11:56
Комитет Совфеда поддержал бюджет Пенсионного фонда на 2020-2022 годы
Согласно документу, доходы бюджета РФ в текущем году составят 19 триллионов 970,3 миллиарда рублей (18,4% ВВП), что на 204,7 миллиарда рублей меньше, чем было установлено ранее. Поступления нефтегазовых доходов снизятся на 398,5 миллиарда рублей, а ненефтегазовых, наоборот, увеличатся на 193,8 миллиарда рублей.
Расходы бюджета увеличиваются на 195,8 миллиарда рублей, до 18 триллионов 489,5 миллиарда рублей (17,1% ВВП). Кроме того, сложилась экономия средств по отдельным расходам в сумме 123,3 миллиарда рублей.
Закон предусматривает докапитализацию Россельхозбанка на 4,635 миллиарда рублей для сохранения темпов роста аграрного производства и стабилизации работы самого банка. На докапитализацию "Росагролизинга" будет направлено 1,973 миллиарда рублей в целях поставки новой сельскохозяйственной техники и оборудования для своевременного проведения сезонных полевых работ.
В целях обеспечения кредитования в рамках гособоронзаказа дополнительные ассигнования, направляемые на докапитализацию Промсвязьбанка, увеличиваются на 13,809 миллиарда рублей. На докапитализацию Объединенной двигателестроительной корпорации для разработки и создания перспективного двигателя ПД-35 дополнительно выделено 10,554 миллиарда рублей.
Закон также предусматривает выделение 1,729 миллиарда рублей Объединенной авиастроительной корпорации на финансирование затрат по доработке самолета Ил-114. При этом сокращаются на 4 миллиарда рублей средства, предоставленные ОАК на финансовое обеспечение затрат в рамках проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, на 185,7 миллиона рублей – на реализацию механизма гарантии остаточной стоимости воздушных судов.
РЖД для комплексного развития участка Междуреченск-Тайшет Красноярской железной дороги получит почти 8,23 миллиарда рублей. АО "Дом.РФ" выделяется 4 миллиарда рублей на завершение строительства многоквартирных домов группы компаний СУ-155, 14,659 миллиарда рублей – на реализацию программы "Дальневосточная ипотека" и 5,41 миллиарда рублей – для докапитализации АО "Банк Дом.РФ".
Здание Совета Федерации РФ
22 ноября, 11:51
Комитет Совфеда рекомендовал палате одобрить бюджет на 2020-2022 годы
200002
Обсудить 0
Совет Федерации РФРоссияБюджетЭкономика
Рекомендуем
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Рост ВВП России в 2019 году будет не ниже 1,3%, считает Силуанов
Нефтяной станок-качалка
В Forbes рассказали о росте зарплат гендиректоров в нефтяной отрасли
На парламентских слушаниях в Совете Федерации РФ на тему: О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Совфед одобрил федеральный бюджет на 2020-2022 годы
Сотрудник на рабочем месте Центр вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112
В Коми загорелась нефть в шахте, где пропали два горняка
Девушка со смартфоном и банковской картой
Мошенники чаще используют социальную инженерию, заявили эксперты
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Минфин и МЭР нашли общие подходы к расширенной приватизации
Цех агрегатной сборки арсеньевского завода 'Прогресс'
Производитель вертолетов "Аллигатор" получил новые заказы
Дмитрий Саблин
В Госдуме прокомментировали заявление ОЗХО по химоружию в Думе
Офис компании Нафтогаз в Киеве
"Нафтогаз" готов рассмотреть оплату долга "Газпромом" поставками газа
Паллада
Парусник "Паллада" в кругосветном путешествии пересек экватор
Премьер-министр Финляндии Антти Ринне на саммите ЕС в Брюсселе. 20 июня 2019
У России и ЕС нет единства в вопросе санкций, заявил премьер Финляндии
Вице-президент Российского союза ректоров Людмила Вербицкая
В Госдуме назвали смерть Вербицкой невосполнимой утратой для страны
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Страны "группы четырех" призвали не медлить с реформой Совбеза ООН
Школьный коридор
В Приморье наказали сотрудников школы, где ребенок чистил снег
Бывший сенатор от законодательной думы Хабаровского края Дмитрий Приятнов
Совфед досрочно прекратил полномочия хабаровского сенатора Приятнова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Переговорщики Китая и США обсудили первую часть торговой сделки
05:31Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
Лента новостейМолния