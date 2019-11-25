В Коми загорелась нефть в шахте, где пропали два горняка

На шахте "Яреганефти" в, где ликвидируют последствия недавнего ЧП, загорелась углеводородная смесь, рассказали в пресс-службе республиканского

"Но без распространения", — уточнили РИА Новости в ведомстве, добавив, что глубина очага — 200 метров.

Сообщение о задымлении поступило накануне в 20:35 мск: пожар вспыхнул в одном из уклонных блоков.

Утром в понедельник возгорание локализовали на двух тысячах "квадратов". Последствия ликвидируют 97 человек и 11 единиц техники.