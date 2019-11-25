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РИА Новости

В Коми загорелась нефть в шахте, где пропали два горняка

10:58 25.11.2019 (обновлено: 13:07 25.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник на рабочем месте "Центр вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112
Сотрудник на рабочем месте Центр вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник на рабочем месте "Центр вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. На шахте "Яреганефти" в Коми, где ликвидируют последствия недавнего ЧП, загорелась углеводородная смесь, рассказали в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

"Но без распространения", — уточнили РИА Новости в ведомстве, добавив, что глубина очага — 200 метров.

Сообщение о задымлении поступило накануне в 20:35 мск: пожар вспыхнул в одном из уклонных блоков.
По предварительным данным, под землей находились 45 человек, 33 из них вывели на поверхность, девять оставались в шахте на безопасном расстоянии от места происшествия. Не было связи с тремя рабочими, позже одного из них нашли живым.
Утром в понедельник возгорание локализовали на двух тысячах "квадратов". Последствия ликвидируют 97 человек и 11 единиц техники.
Поиски двоих горняков продолжаются.
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