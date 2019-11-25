В Коми загорелась нефть в шахте, где пропали два горняка

"Но без распространения", — уточнили РИА Новости в ведомстве, добавив, что глубина очага — 200 метров.
Сообщение о задымлении поступило накануне в 20:35 мск: пожар вспыхнул в одном из уклонных блоков.
По предварительным данным, под землей находились 45 человек, 33 из них вывели на поверхность, девять оставались в шахте на безопасном расстоянии от места происшествия. Не было связи с тремя рабочими, позже одного из них нашли живым.
Утром в понедельник возгорание локализовали на двух тысячах "квадратов". Последствия ликвидируют 97 человек и 11 единиц техники.
Поиски двоих горняков продолжаются.