В Сирии начал работу одиннадцатый российско-турецкий патруль

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Одиннадцатый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе, сообщает Минобороны РФ.
"С 10.00 25 ноября одиннадцатый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северо-востоку от населенного пункта Эль Камышлы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что совместное патрулирование ведется по маршруту от пункта таможенного перехода населенного пункта Дейрун-Ага и проходит на восток вдоль сирийско-турецкой границы. Сообщается, что на маршруте патруль инспектирует обстановку в сирийских населенных пунктах.
В состав совместного патруля входят восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "БТР-80" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" вооруженных сил Турции, а также около 50 военнослужащих обоих государств. Кроме того, мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотник "Орлан-10" российской военной полиции.
Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.