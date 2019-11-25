В Сирии начал работу одиннадцатый российско-турецкий патруль

Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Одиннадцатый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Одиннадцатый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе, сообщает Минобороны РФ

"С 10.00 25 ноября одиннадцатый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северо-востоку от населенного пункта Эль Камышлы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совместное патрулирование ведется по маршруту от пункта таможенного перехода населенного пункта Дейрун-Ага и проходит на восток вдоль сирийско-турецкой границы. Сообщается, что на маршруте патруль инспектирует обстановку в сирийских населенных пунктах.

В состав совместного патруля входят восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "БТР-80" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" вооруженных сил Турции, а также около 50 военнослужащих обоих государств. Кроме того, мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотник "Орлан-10" российской военной полиции.