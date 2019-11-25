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РИА Новости

Генконсул Кадзухиро Куно рассказал, с чем японцы ассоциируют Россию

10:33 25.11.2019 (обновлено: 11:10 25.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и храм Василия Блаженного
Московский Кремль и храм Василия Блаженного
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Московский Кремль и храм Василия Блаженного. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Японцы чаще всего ассоциируют Россию с храмом Василия Блаженного, Эрмитажем и Байкалом, рассказал в интервью РИА Новости генеральный консул Японии на Сахалине Кадзухиро Куно.
"В профессиональном плане я не был связан с Россией 13 лет, поэтому немного сложный вопрос (о местах, наиболее популярных у японцев). При этом могу ответить, не боясь ошибиться, что у многих японцев Россия ассоциируется с храмом Василия Блаженного и Эрмитажем. Говоря о регионах, мне кажется, что многим японцам на ум приходит Байкал", - поделился дипломат.
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Генконсул добавил, что среди его соотечественников также популярны балет и цирк.
"Есть японцы, которые специально едут в Россию заниматься балетом и музыкой", - подчеркнул глава сахалинского подразделения МИД Японии.
Читайте полный текст интервью с Кадзухиро Куно >>
Генеральный консул Японии в г. Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно
Вчера, 09:05
Россия и Япония заинтересованы друг в друге, заявил генконсул Куно
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмКадзухиро КуноСахалинМИД Японии‎ЯпонияОбщество
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