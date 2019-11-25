Генконсул Кадзухиро Куно рассказал, с чем японцы ассоциируют Россию

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Японцы чаще всего ассоциируют Россию с храмом Василия Блаженного, Эрмитажем и Байкалом, рассказал в интервью РИА Новости генеральный консул Японии на Сахалине Кадзухиро Куно.
"В профессиональном плане я не был связан с Россией 13 лет, поэтому немного сложный вопрос (о местах, наиболее популярных у японцев). При этом могу ответить, не боясь ошибиться, что у многих японцев Россия ассоциируется с храмом Василия Блаженного и Эрмитажем. Говоря о регионах, мне кажется, что многим японцам на ум приходит Байкал", - поделился дипломат.
Генконсул добавил, что среди его соотечественников также популярны балет и цирк.
"Есть японцы, которые специально едут в Россию заниматься балетом и музыкой", - подчеркнул глава сахалинского подразделения МИД Японии.