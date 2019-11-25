Генконсул Кадзухиро Куно рассказал, с чем японцы ассоциируют Россию

"В профессиональном плане я не был связан с Россией 13 лет, поэтому немного сложный вопрос (о местах, наиболее популярных у японцев). При этом могу ответить, не боясь ошибиться, что у многих японцев Россия ассоциируется с храмом Василия Блаженного и Эрмитажем. Говоря о регионах, мне кажется, что многим японцам на ум приходит Байкал", - поделился дипломат.