Генконсул Кадзухиро Куно: Россия и Япония заинтересованы друг в друге

Кадзухиро Куно возглавил Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске в сентябре 2019 года. До этого он несколько лет проработал в посольстве Японии в Москве, после работал в дипломатических структурах Японии в ООН, а также в посольствах Японии в Израиле и Лаосе. В своем первом после назначения интервью Кадзухиро Куно рассказал РИА Новости о том, с каким настроением он вернулся в Россию после длительного перерыва, а также о развитии социальных и гуманитарных связей Сахалина и Японии и перспективах продолжения поездок японских туристов на Южные Курилы. Беседовала Людмила Кан.

— Господин консул, вы четыре года проработали в России до назначения на Сахалин. С вашей точки зрения, что объединяет и отличает наши страны?

— Россию делает уникальной прежде всего ее площадь. Это страна с огромной территорией, которая с запада на восток раскинулась примерно на половину земного шара, а с севера на юг примерно на половину Северного полушария. Такую большую Россию объединяет красивый русский язык. Россия является многонациональным обществом, но, основываясь на русском языке, который распространен в каждом уголке ее необъятной территории, формируется уникальное общество и культура, отличающие ее от других стран мира. Так же и уникальность Японии состоит в ее географическом положении. Это небольшое по сравнению с Россией государство на растянувшемся с севера на юг архипелаге. Нельзя сказать, что она одарена природными ресурсами, поэтому Япония опирается в первую очередь на людей, и в основе построения государства всегда лежало прежде всего образование.

Действительно, с географической точки зрения Россия и Япония противоположны. Однако считаю, что наши страны объединяет хорошо образованные человеческие ресурсы с тягой к знаниям.

— Нравятся ли вам русские традиции? Есть ли у вас любимые русские писатели или композиторы?

— В России много теплых традиций. В особенности обычай пить водку, произнося тосты, является великолепной традицией, основанной на понимании человеческого ума, которая позволяет подружиться с людьми, с которыми ты познакомился только что. Однако нам, иностранцам, нелегко идти в ногу с этой традицией. Поскольку мой возраст уже дает о себе знать, я бы хотел наслаждаться этой традицией осторожно. Надеюсь на понимание.

Когда я стажировался в дипломатической академии МИД России, моим преподавателем русского языка был литературовед, поэтому я читал произведения таких русских авторов, как Александр Пушкин, Антон Чехов, Александр Островский, Николай Гоголь, Лев Толстой, Федор Достоевский. Во время предшествующей этому стажировки в США я читал Александра Солженицына. Я думаю, что русская литература великолепна, но речь не только о романах. Можно наслаждаться как стихами и пьесами, так и спектаклями и оперой. В Большом театре я слушал оперы, в том числе "Евгения Онегина". Когда я второй раз работал в Москве, Большой театр был на реконструкции, поэтому я ходил на представления в МХТ имени Чехова. Когда я уезжал из Нью-Йорка, где я был перед своим предыдущим назначением, я ходил в Метрополитен-оперу, выбрав для просмотра "Евгения Онегина". Сейчас читаю на русском языке "Остров Сахалин" Чехова.

— Как вы переносили знаменитые русские морозы?

— Зима, которую я пережил в Москве, встретила меня не только холодом, но и коротким световым днем. Самые хорошие способы преодолеть ее – заниматься беговыми лыжами или пригласить друзей к себе домой, проводя вместе время за веселой беседой.

— На ваш взгляд, какие российские регионы наиболее интересны японцам и почему? И какие места в Японии наиболее популярны среди российских туристов?

— В профессиональном плане я не был связан с Россией 13 лет, поэтому немного сложный вопрос. При этом могу ответить, не боясь ошибиться, что у многих японцев Россия ассоциируется с Храмом Василия Блаженного и Эрмитажем. Говоря о регионах, мне кажется, что многим японцам на ум приходит Байкал. Также популярны балет и цирк. Есть японцы, которые специально едут в Россию заниматься балетом и музыкой.

Что касается посещающих Японию россиян, то, возможно, это моя ошибочная уверенность, но считаю, что есть немало людей, которые знают не только Токио и Киото, но и обладающие своими отличительными особенностями регионы Японии от Хоккайдо до Окинавы. Десять лет назад, когда я работал на Окинаве и прогуливался в конце недели в городе Наха, я слышал, как иностранцы говорили на русском языке. Я был немного удивлен, что россияне прилетают даже на Окинаву отдыхать.

— Есть ли потенциал роста интереса к Японии у русских и к России у японцев?

— Да, я думаю, что есть. И россияне, и японцы полны любознательности и очень заинтересованы в чужих культурах. Я думаю, что осталось много возможностей повысить интерес россиян и японцев друг к другу. Я бы хотел углубить взаимный интерес наших народов по мере моих скромных сил.

— Кроме России вы успели поработать в США, Израиле, Лаосе. Какие у вас впечатления от работы в этих странах?

— США, так же как и Россия, большая страна, но в особенности Нью-Йорк – это пространство жизни множества разных людей. Это город, в котором собраны люди, занимающейся самой разнообразной деятельностью, и чувствуется динамизм появления новых вещей.

Израиль в первую очередь ассоциируется со священным для трех авраамических религий – иудаизма, христианства и ислама – городом Иерусалимом, и там действительно можно почувствовать это. Однако жил и работал я в Тель-Авиве, где, любуясь видами Средиземноморского побережья, наслаждался блюдами с разными свежими морепродуктами и оливковым маслом. Если отправиться от Тель-Авива на юг, можно попасть в большую пустыню Негев, где открывается вид, который похож на Большой каньон. Израиль — страна с богатой природой.

В Лаосе все люди спокойные и добрые. Они следуют буддийской традиции, согласно которой местные жители ранним утром делятся своей едой с прогуливающимися по городу монахами. Это страна, в которой как будто медленное течение времени и можно наслаждаться жизнью, совсем не связанной с городской суетой.

— Несколько лет из вашей 30-летней дипломатической карьеры вы отдали работе в системе ООН. Что для вас было самым главным в этой сфере деятельности?

— В сентябре каждого года, когда начинается сессия Генеральной ассамблеи ООН, в Нью-Йорке собирается руководство каждой страны, выступая с докладом о своей внешней политике. Девять лет назад, когда я работал начальником отдела планирования и администрирования ООН в департаменте по координации внешней политики МИД Японии, премьер-министр и министр иностранных дел Японии ежегодно в этот сезон посещали Нью-Йорк. Моими обязанностями было предложение первоначальных идей выступления премьер-министра на общих прениях ГА ООН. После их одобрения вышестоящим руководством в другом отделе формировали текст выступления, преобразуя мои черновики. Возможность разработать первичный проект выступления о внешней политике страны, о которой скажет представитель правительства Японии международному сообществу на сцене ООН, являлась для меня крайне значимой и важной работой.

— Как вы приняли предложение возглавить генеральное консульство на Сахалине? И мечтали ли вы поработать по дипломатической линии на Дальнем Востоке?

— Десять процентов — это чувство ностальгии от того, что спустя долгое время я возвращаюсь в Россию. Десять процентов — это переживания по поводу того, что я впервые возглавляю представительство, и остальные 80 процентов — это чувство после назначения. Я не представлял, что буду работать на Дальнем Востоке, однако, когда мне сказали это, я нисколько не удивился.

— Ваши первые впечатления о Сахалине?

— В последний год двухгодичной стажировки в Москве, в июле 1992 года, сразу после свадебной церемонии в Японии мы с моей женой отправились на Сахалин в медовый месяц. Почему Сахалин? Помню, что я тогда думал, что, когда я начну работать через год, путешествия по России станут сложны, поэтому я решил сделать это на тот момент, начав с самого далекого от Москвы и самого близкого к Японии места – острова Сахалин. Жизнь в Москве отнимала у меня много сил, в особенности первая для меня зима в России, когда темнело в четыре часа дня и в таких условиях надо было успевать делать не только домашнее задание по русскому языку, но и все для повседневной жизни: ходить за покупками и готовить себе пищу.

Преодолев ту первую зиму, я женился и с супругой отправился в начале лета в Южно-Сахалинск, который нам представлялся миром света и нежности. Возможно, это было из-за обилия цветов на цветочных прилавках, которые стояли вдоль дороги в парке Гагарина. Или, возможно, это из-за чувства облегчения, когда я увидел японскую архитектуру, которую нельзя увидеть в Москве. Купив в одном из цветочных ларьков букет жене, я с ней гулял по парку Гагарина, где мы видели поглощенных игрой в шахматы людей. Я чувствовал, что они проводят время спокойно и значимо.

На следующий день мы ездили в Корсаков на автобусе. Помню, как мы были на холме с видом на порт и пошли по аллее от него, зайдя по пути в книжный магазин, где я почему-то заинтересовался и купил карты. После мы посетили краеведческий музей, где была запись времен визита императора Сева в Оодомари. Я впервые узнал об этом историческом факте. На следующий день железнодорожным транспортом мы посетили Холмск. Помню, как поезд ехал, огибая горы. В последний день в Южно-Сахалинске мы сидели в ресторане японской кухни "Мидзууми", здание которого, возможно, уже не сохранилось. В то время в Москве были рестораны японской кухни, но их было мало. Мы ели блюдо с крабом, и у меня остались свежие впечатления.

Это был памятный медовый месяц для меня и моей жены. И это практически мои первые впечатления о Сахалине. Если вам интересно, вы можете посетить страницы в социальных сетях или официальный сайт консульства, чтобы посмотреть сделанные мною тогда фотографии.

— Какие ключевые задачи вы ставите для себя на посту генконсула Японии в нашем регионе? И как в целом оцениваете гуманитарные и культурные связи Сахалина и Японии?

— Расширение отношений Японии и Сахалинской области во всех сферах. Для этого важно дальнейшее повышение качества и количества человеческих обменов. Я ценю, что до сегодняшнего момента между Японией и Сахалинской областью в самых разных формах проходили обмены в сфере культуры и спорта, а между городами-побратимами проходили все виды обменов. Учитывая проведение японо-российского Года межрегиональных обменов в 2020 и 2021 годах, я бы хотел еще больше укрепить такую тенденцию.

— Сахалинцы очень любят фестивали японского кино и культуры, которые не одно десятилетие проводятся на острове. Будет ли продолжена эта традиция?

— Да. И в дальнейшем будет проходить фестиваль японского кино и мероприятия японской культуры в различных форматах как организованные консульством, так и при сотрудничестве консульства с другими заинтересованными организациями или только ими без участия консульства.

— Будут ли продолжены японские бизнес-миссии на Южные Курилы в 2019 году?

— В качестве совместной хозяйственной деятельности на четырех северных островах на основе принятых на японо-российском саммите в июне этого года договоренностей были реализованы пилотные проекты в сфере туризма и переработки мусора. Что касается второй сферы, то в августе представители островов, работающие в этой сфере, провели осмотры на основном острове Хоккайдо, в том числе в городе Немуро, а в сентябре японские специалисты посетили острова.

— В этом году состоялась пилотная поездка японских туристов на Южные Курилы. Будут ли они продолжены?

— Что касается пилотного тура, то первоначально запланированные даты были перенесены. В результате последовавших после этого согласований относительно сроков в период с 30 октября по 2 ноября в качестве совместной хозяйственной деятельности на четырех северных островах японские туристы впервые посетили эти острова. Основываясь на результатах этой поездки, мы продолжим дальнейшую консультацию с российской стороной для организации следующих.

— Будет ли расширяться безвизовый обмен между жителями Сахалина и Хоккайдо?

— Между Японией и Россией идет работа относительно рамок людского передвижения. Японская сторона, исходя из принципа не навредить правовому положению обеих сторон, намерена продолжить консультации для создания рамок, которые будут способствовать беспрепятственному осуществлению совместной хозяйственной деятельности.

— Сахалин считается одним из самых передовых регионов России с развитой спортивной инфраструктурой и горнолыжным комплексом. Занимаетесь ли вы сами спортом?

— В бытность студентом занимался хоккеем на льду, однако давно коньки не надевал, поэтому немного волнуюсь, смогу ли нормально кататься без защиты. Когда я второй раз работал в Москве, я жил за городом в богатом природой и зеленью Серебряном бору, который находится у Москвы-реки, и на выходных мы с семьей катались на беговых лыжах. На Сахалине я тоже хотел бы попробовать лыжи.

— Японские клубы являются лидерами в регулярном чемпионате Азиатской хоккейной лиги. Планируете ли вы пополнить ряды болельщиков, когда матчи будут проходить в Южно-Сахалинске?

— Да, конечно. Когда будет приезжать японская команда, я пойду их поддерживать. Будут хорошие матчи, когда японцы будут состязаться с сильной сахалинской командой.

— Сахалин славится необычным разнообразием национальных кухонь. Предпочитаете ли вы родную кухню или у вас есть любимые блюда стран, где довелось поработать?

— Мне нравится японская кухня, однако мне не хочется есть ее каждый день. И в Москве, и в Израиле, Нью-Йорке, Лаосе я пользовался выпавшей мне возможностью прикоснуться к гастрономической культуре этих мест. Жду с нетерпением, когда буду пробовать сахалинскую местную еду. В дальнейшем буду изучать ее.

— Успели ли вы пообщаться с коллегами по дипломатическому корпусу на Сахалине?