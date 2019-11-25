Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T14:55+0300
https://ria.ru/20191125/1561545308.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

В Челябинске женщина покалечила восьмимесячного сына

10:28 25.11.2019 (обновлено: 14:55 25.11.2019)
4893
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Следственные органы предъявили жительнице Челябинска обвинение в том, что она в больнице несколько раз ударила 8-месячного сына, у ребенка разрыв внутренних органов, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, в августе женщина в палате одной из больниц Челябинска несколько раз ударила 8-месячного сына, ребенок получил разрывы внутренних органов. Причиненный вред здоровью ребенка, по заключению эксперта, является тяжким. Ранее, поясняет следствие, женщина привлекалась к административной ответственности органами внутренних дел за нанесение побоев 3-летней дочери.
"Следственными органами СК РФ по Челябинской области местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего)", - говорится в сообщении.
По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ у здания школы №1 в Ивантеевке Московской области. 5 сентября 2017
22 ноября, 17:46
Тамбовская учительница, избившая школьника, заплатит штраф
4112384
Обсудить 0
Следственный комитет РФЧелябинскРоссияЧелябинская областьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье в кустах нашли плачущего младенца
Полицейский
В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме
Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Ирина Голосная в Пресненском суде Москвы
Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали по делу о коррупции
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве мужчина напал с ножом на бывшую жену, гулявшую с ребенком
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве госпитализировали подростка после нападения сверстников
Полицейский
Во Владивостоке арестовали выкинувшую ребенка в окно женщину
Бывший сенатор от законодательной думы Хабаровского края Дмитрий Приятнов
Совфед досрочно прекратил полномочия хабаровского сенатора Приятнова
Водитель, задержанный за стрельбу из окна автомобиля в центре Петербурга
Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения
Отлив на Азовском море
В МЧС назвали причину отлива на сотню метров в Азовском море
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Нижегородской области 44 школьника и один взрослый отравились газом
Здание Министерства Юстиции России
Минюст попросил приостановить деятельность "Гражданской инициативы"
Стоматологический кабинет
В Москве мужчина умер в стоматологической клинике, сообщил источник
Денис Буцаев
Медведев уволил главу "Российского экологического оператора"
Автомобиль скорой помощи
Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП
Певица София Ротару
Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Переговорщики Китая и США обсудили первую часть торговой сделки
05:31Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
Лента новостейМолния