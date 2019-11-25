В Челябинске женщина покалечила восьмимесячного сына

По данным следствия, в августе женщина в палате одной из больниц Челябинска несколько раз ударила 8-месячного сына, ребенок получил разрывы внутренних органов. Причиненный вред здоровью ребенка, по заключению эксперта, является тяжким. Ранее, поясняет следствие, женщина привлекалась к административной ответственности органами внутренних дел за нанесение побоев 3-летней дочери.