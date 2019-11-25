Генконсул Японии намерен расширять программы обменов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 ноя — РИА Новости. Генеральный консул Японии на Сахалине Кадзухиро Куно рассказал в интервью РИА Новости о ключевых задачах на своем посту и оценил гуманитарные и культурные связи Сахалина и Японии.
"Расширение отношений Японии и Сахалинской области во всех сферах. Для этого важно дальнейшее повышение качества и количества человеческих обменов. Я ценю, что до сегодняшнего момента между Японией и Сахалинской областью в самых разных формах проходили обмены в сфере культуры и спорта, а между городами-побратимами проходили все виды обменов", - отметил генконсул.
Дипломат добавил, что, учитывая проведение японо-российского Года межрегиональных обменов в 2020 и 2021 годах, хотел бы еще больше укрепить такую тенденцию.