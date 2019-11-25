Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T10:35+0300
https://ria.ru/20191125/1561544878.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156147/31/1561473163_0:69:947:602_1036x0_80_0_0_aff137e04a30a5156b79b6ccf724d925.png
РИА Новости

Генконсул Японии намерен расширять программы обменов

10:18 25.11.2019 (обновлено: 10:35 25.11.2019)
131
© Фото : Генеральное консульство Японии в г. Южно-СахалинскеГенеральный консул Японии в г. Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно
Генеральный консул Японии в г. Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно
© Фото : Генеральное консульство Японии в г. Южно-Сахалинске
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 ноя — РИА Новости. Генеральный консул Японии на Сахалине Кадзухиро Куно рассказал в интервью РИА Новости о ключевых задачах на своем посту и оценил гуманитарные и культурные связи Сахалина и Японии.
"Расширение отношений Японии и Сахалинской области во всех сферах. Для этого важно дальнейшее повышение качества и количества человеческих обменов. Я ценю, что до сегодняшнего момента между Японией и Сахалинской областью в самых разных формах проходили обмены в сфере культуры и спорта, а между городами-побратимами проходили все виды обменов", - отметил генконсул.
Дипломат добавил, что, учитывая проведение японо-российского Года межрегиональных обменов в 2020 и 2021 годах, хотел бы еще больше укрепить такую тенденцию.
Читайте полный текст интервью с Кадзухиро Куно >>
Строительство газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток
Вчера, 09:05
Россия и Япония заинтересованы друг в друге, заявил генконсул Куно
201001
Обсудить 1
Кадзухиро КуноСахалинЯпонияВ мире
Рекомендуем
Генеральный консул Японии в г. Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно
Россия и Япония заинтересованы друг в друге, заявил генконсул Куно
Города России. Холмск
Генконсул Японии рассказал, что не удивился назначению на Сахалин
Остров Сахалин. Татарский пролив
Генконсул Японии поделился воспоминаниями о медовом месяце на Сахалине
Московский Кремль и храм Василия Блаженного
Генконсул Кадзухиро Куно рассказал, с чем японцы ассоциируют Россию
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
В Минобороны Южной Кореи прокомментировали учения артиллерии КНДР
Министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва
Южная Корея попросила США помочь наладить отношения с Японией
Генеральный консул Японии в г. Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно
Генконсул Кадзухиро Куно: Россия и Япония заинтересованы друг в друге
Министр иностранных дел Китая Ван И
Глава МИД Китая осудил попытки подорвать стабильность в Гонконге
Вид на Гавану, Куба
Совфед призвал парламентариев всего мира осудить блокаду Кубы
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. 1 мая 2019
Врачи предупредили МВД Британии, что Ассанж может умереть в тюрьме
Украинские военно-морские корабли
Киев нарушил международные нормы в Керченском проливе, заявили в Крыму
Аномальные морозы
Генконсул Японии на Сахалине рассказал, как пережить русские морозы
Сергей Нарышкин
Нарышкин призвал активнее привлекать молодежь в археологию
Генеральный консул Японии в г. Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно
Японский генконсул на Сахалине признался в любви к русской литературе
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
Путин и Си Цзиньпин могут дать старт открытию "Силы Сибири" 2 декабря
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Переговорщики Китая и США обсудили первую часть торговой сделки
05:31Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
Лента новостейМолния