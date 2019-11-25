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РИА Новости

Совфед досрочно прекратил полномочия хабаровского сенатора Приятнова

10:17 25.11.2019 (обновлено: 14:14 25.11.2019)
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© Фото : ЛДПРБывший сенатор от законодательной думы Хабаровского края Дмитрий Приятнов
Бывший сенатор от законодательной думы Хабаровского края Дмитрий Приятнов
© Фото : ЛДПР
Бывший сенатор от законодательной думы Хабаровского края Дмитрий Приятнов. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Совет Федерации принял решение о досрочном прекращении полномочий хабаровского сенатора Дмитрия Приятнова. Причиной стала огласка истории с судимостью.
Депутат Хабаровской краевой думы от ЛДПР вошел в верхнюю палату российского парламента в октябре, однако уже через неделю написал заявление об уходе. Он также покинет кресло в региональной думе, куда его избрали по партийному списку в сентябре.
Согласно данным на сайте хабаровского избиркома, у парламентария есть погашенная в 2009 году судимость по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".
Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что эту информацию не размещали на сайте избиркома региона во время выборов, а появилась она там 16 октября — "после того, как шум пошел в прессе".
Хабаровская дума пока не приняла решения по новой кандидатуре своего представителя в Совфеде. До Приятнова краевое заксобрание 24 года представлял Виктор Озеров.
ЦИК проводит расследование по поводу сокрытия важной информации о политике, собственное разбирательство организовали и на региональном уровне.
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Совет Федерации РФРоссияПолитика
Популярные комментарии
ну все нормально, подделка документов, взятки, мошенничество за что сняли то нормальный среднестатистический депутат.
25 ноября, 10:44
ММитрич
26170105
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