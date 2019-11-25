В Минобороны Южной Кореи прокомментировали учения артиллерии КНДР

СЕУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Южной Кореи осудило "артиллерийские учения" КНДР, назвав это нарушением межкорейского военного соглашения.
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетил в понедельник военную часть на острове Чханниндо на юго-западном побережье страны и лично проверил боеспособность артиллерийской роты, указав цель и приказав открыть огонь.
"Учения береговой артиллерии, о которых сообщила северокорейская сторона, нарушают соглашение, достигнутое в сентябре прошлого года, которое все это время тщательно исполнялось. Мы призываем КНДР соблюдать военное соглашение от 19 сентября (2018 года – ред.), больше не повторяя подобные действия, и немедленно прекратить всю военную активность в приграничных районах, повышающую напряженность", - заявил на брифинге представитель министерства обороны.
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Остров Чханниндо, который ЦТАК называет "фронтовым", а расположенную на нём часть – "гарнизоном на передовых рубежах обороны нашей родины", находится всего в 45 километрах от находящегося под контролем Сеула острова Пэннёндо, рядом с которым в 2010 году затонул южнокорейский корвет Чхонан. В ноябре того же года северокорейские войска обстреляли расположенный также неподалеку остров Ёнпхёндо. А во время проведения американо-южнокорейских учений в марте 2014 года Ким Чен Ын назвал остров Пэннёндо приоритетной целью в случае начала боевых действий.
Нынешняя проверка боеготовности частей Корейской народной армии верховным лидером КНДР стала уже третьей за последний месяц. 18 ноября Ким Чен Ын руководил учениями по высадке подразделений воздушного десанта, а 16 ноября впервые за 2 года наблюдал за учениями авиации и ПВО.