В Минобороны Южной Кореи прокомментировали учения артиллерии КНДР

"Учения береговой артиллерии, о которых сообщила северокорейская сторона, нарушают соглашение, достигнутое в сентябре прошлого года, которое все это время тщательно исполнялось. Мы призываем КНДР соблюдать военное соглашение от 19 сентября (2018 года – ред.), больше не повторяя подобные действия, и немедленно прекратить всю военную активность в приграничных районах, повышающую напряженность", - заявил на брифинге представитель министерства обороны.

Остров Чханниндо, который ЦТАК называет "фронтовым", а расположенную на нём часть – "гарнизоном на передовых рубежах обороны нашей родины", находится всего в 45 километрах от находящегося под контролем Сеула острова Пэннёндо, рядом с которым в 2010 году затонул южнокорейский корвет Чхонан. В ноябре того же года северокорейские войска обстреляли расположенный также неподалеку остров Ёнпхёндо. А во время проведения американо-южнокорейских учений в марте 2014 года Ким Чен Ын назвал остров Пэннёндо приоритетной целью в случае начала боевых действий.