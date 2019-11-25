Генконсул Японии рассказал, что не удивился назначению на Сахалин

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно в интервью РИА Новости признался, что испытал сложную гамму чувств при назначении на Сахалин, однако не было удивлен такому решению.
"Десять процентов - это чувство ностальгии от того, что спустя долгое время я возвращаюсь в Россию. Десять процентов - это переживания по поводу того, что я впервые возглавляю представительство, и остальные 80 процентов - это чувство назначения", - рассказал дипломат.
Он признался, что не предполагал о работе на Дальнем Востоке. "Однако когда мне сказали это, я нисколько не удивился", - признался собеседник.