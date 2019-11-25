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РИА Новости

Генконсул Японии рассказал, что не удивился назначению на Сахалин

10:08 25.11.2019 (обновлено: 10:35 25.11.2019)
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© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкГорода России. Холмск
Города России. Холмск
© РИА Новости / Артем Житенев
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Города России. Холмск. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно в интервью РИА Новости признался, что испытал сложную гамму чувств при назначении на Сахалин, однако не было удивлен такому решению.
"Десять процентов - это чувство ностальгии от того, что спустя долгое время я возвращаюсь в Россию. Десять процентов - это переживания по поводу того, что я впервые возглавляю представительство, и остальные 80 процентов - это чувство назначения", - рассказал дипломат.
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Он признался, что не предполагал о работе на Дальнем Востоке. "Однако когда мне сказали это, я нисколько не удивился", - признался собеседник.
Читайте полный текст интервью с Кадзухиро Куно >>
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Кадзухиро КуноСахалинЯпонияВ мире
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