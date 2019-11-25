Генконсул Японии поделился воспоминаниями о медовом месяце на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 ноя — РИА Новости. Генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно в интервью РИА Новости поделился воспоминаниями о своем медовом месяце на Сахалине 27 лет назад.

"В последний год двухгодичной стажировки в Москве, в июле 1992 года, сразу после свадебной церемонии в Японии, мы с моей женой отправились на Сахалин в медовый месяц. Почему Сахалин? Помню, что я тогда думал, что, когда я начну работать спустя год, путешествия внутри России станут сложны, поэтому я решил сделать это на тот момент, начав с самого далекого от Москвы и самого близкого к Японии места – Сахалина", - рассказал дипломат.

По его словам, Южно-Сахалинск показался им с супругой миром света и нежности.

"Возможно, это было из-за обилия цветов на цветочных прилавках, которые стояли вдоль дороги в парк Гагарина. Или, возможно это из-за чувства облегчения, когда я увидел японскую архитектуру, которую нельзя увидеть в Москве. Купив в одном из цветочных ларьков букет жене, я с ней гулял по парку Гагарина, где мы видели поглощенных игрой в шахматы людей. Я чувствовал, что они проводят время спокойно и значимо", - вспоминает консул.

Молодая пара тогда также посетила портовые города Корсаков и Холмск, открыла для себя интересные исторические факты.