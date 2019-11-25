Пушков оценил идею трибунала по инциденту в Керченском проливе

Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Член Совета Федерации Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал международный общественный трибунал по Керченской провокации важным и необходимым.

"Трибунал докажет, что именно Порошенко ради победы на выборах чуть было не втянул Украину в военный конфликт", - написал сенатор в твиттере.

По мнению Пушкова, трибунал также поможет высветить роль "агрессивных заступников" Украины, критиковавших действия России в Керченском проливе.

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что Крым созовет международный общественный трибунал по провокации украинских кораблей в Керченском проливе.

Ровно год назад, 25 ноября 2018 года, три корабля ВМС Украины назад нарушили границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись требованиям российских властей.

В результате корабли с военными были задержаны. Президент Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.