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РИА Новости

Пушков оценил идею трибунала по инциденту в Керченском проливе

09:53 25.11.2019 (обновлено: 10:01 25.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал международный общественный трибунал по Керченской провокации важным и необходимым.

"Трибунал докажет, что именно Порошенко ради победы на выборах чуть было не втянул Украину в военный конфликт", - написал сенатор в твиттере.

По мнению Пушкова, трибунал также поможет высветить роль "агрессивных заступников" Украины, критиковавших действия России в Керченском проливе.
Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что Крым созовет международный общественный трибунал по провокации украинских кораблей в Керченском проливе.
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Ровно год назад, 25 ноября 2018 года, три корабля ВМС Украины назад нарушили границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись требованиям российских властей.
В результате корабли с военными были задержаны. Президент Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.
Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Восемнадцатого ноября Россия передала Киеву и задержанные корабли.
Работа береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныВоенно-морские силы УкраиныСовет Федерации РФАлексей ПушковКрымВ мире
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