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РИА Новости

В Москве иностранец заплатил за поездку на такси более 25 тысяч рублей

09:47 25.11.2019 (обновлено: 11:04 25.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗнак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Иностранец заплатил за поездку на такси от аэропорта Шереметьево до центра столицы более 25 тысяч рублей, сообщает в понедельник полиция Центрального округа Москвы.
По словам иностранца, накануне он вызвал такси, чтобы доехать от Шереметьево до Скатертного переулка. Поездка должна была стоить не больше 2,5 тысячи рублей, однако по прибытии у него списалось 25,6 тысячи, утверждает гость столицы.

"Материал проверки находится в отделе полиции Пресненского района. Выясняются все обстоятельства", — говорится в релизе.

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Такие инциденты случаются в Москве время от времени. В начале ноября, как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, таксист взял с иностранца за поездку в пределах города 41 тысячу рублей. Об итогах проверки по этому факту не сообщалось.
На завышение цен на такси и ряд других услуг иностранцы часто жаловались во время чемпионата мира по футболу 2018 года. По данным Общественной палаты России, в некоторых случаях за поездку на такси по Москве, Санкт-Петербургу и другим городам иностранцы выкладывали по 20 и больше тысяч рублей.
Всего по итогам чемпионата в Москве к административной ответственности, в том числе за завышение цен, привлекли более 95 тысяч таксистов.
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