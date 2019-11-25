Генконсул Японии на Сахалине рассказал, как пережить русские морозы

"Зима, которую я пережил в Москве, встретила меня не только холодом, но и коротким световым днем. Самые хорошие способы преодолеть ее - это заниматься беговыми лыжами или пригласить друзей к себе домой, проводя время вместе за веселой беседой", - поделился дипломат, который до назначения на Сахалин уже четыре года проработал в России.