Генконсул Японии на Сахалине рассказал, как пережить русские морозы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Генеральный консул Японии на Сахалине Кадзухиро Куно в интервью РИА Новости поделился рецептами, как пережить знаменитые русские морозы.
"Зима, которую я пережил в Москве, встретила меня не только холодом, но и коротким световым днем. Самые хорошие способы преодолеть ее - это заниматься беговыми лыжами или пригласить друзей к себе домой, проводя время вместе за веселой беседой", - поделился дипломат, который до назначения на Сахалин уже четыре года проработал в России.
Он также поделился своими гастрономическими пристрастиями. "Мне нравится японская кухня, однако мне не хочется есть ее каждый день. И в Москве, и в Израиле, Нью-Йорке, Лаосе я пользовался выпавшей мне возможностью прикоснуться к гастрономической культуре этих мест", - рассказал дипломат.
Генконсул признался, что с нетерпением ждет возможности попробовать сахалинскую местную еду, а в дальнейшем намерен изучать ее.