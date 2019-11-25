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РИА Новости

Генконсул Японии на Сахалине рассказал, как пережить русские морозы

09:42 25.11.2019 (обновлено: 10:34 25.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАномальные морозы
Аномальные морозы
© РИА Новости / Максим Блинов
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Аномальные морозы. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Генеральный консул Японии на Сахалине Кадзухиро Куно в интервью РИА Новости поделился рецептами, как пережить знаменитые русские морозы.
"Зима, которую я пережил в Москве, встретила меня не только холодом, но и коротким световым днем. Самые хорошие способы преодолеть ее - это заниматься беговыми лыжами или пригласить друзей к себе домой, проводя время вместе за веселой беседой", - поделился дипломат, который до назначения на Сахалин уже четыре года проработал в России.
Он также поделился своими гастрономическими пристрастиями. "Мне нравится японская кухня, однако мне не хочется есть ее каждый день. И в Москве, и в Израиле, Нью-Йорке, Лаосе я пользовался выпавшей мне возможностью прикоснуться к гастрономической культуре этих мест", - рассказал дипломат.
Генконсул признался, что с нетерпением ждет возможности попробовать сахалинскую местную еду, а в дальнейшем намерен изучать ее.
Читайте полный текст интервью с Кадзухиро Куно >>
Генеральный консул Японии в г. Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно
Вчера, 09:22
Генконсул Японии на Сахалине рассказал об отношении к русской водке
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Кадзухиро КуноМоскваЯпонияЛаосОбщество
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