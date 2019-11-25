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РИА Новости

Японский генконсул на Сахалине признался в любви к русской литературе

09:39 25.11.2019 (обновлено: 10:34 25.11.2019)
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© Фото : Генеральное консульство Японии в г. Южно-СахалинскеГенеральный консул Японии в г. Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно
Генеральный консул Японии в г. Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно
© Фото : Генеральное консульство Японии в г. Южно-Сахалинске
Генеральный консул Японии в г. Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Генеральный консул Японии на Сахалине Кадзухиро Куно заявил в интервью РИА Новости, что любит русскую литературу и оперу.
"Когда я стажировался в дипломатической академии МИД России, моим преподавателем русского языка был литературовед, поэтому я читал произведения таких русских авторов, как Александр Пушкин, Антон Чехов, Александр Островский, Николай Гоголь, Лев Толстой, Федор Достоевский. Во время предшествующей этому стажировки в США я читал Александра Солженицына", - рассказал дипломат.
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Однако генконсул отметил, что кроме великолепных русских романов "можно наслаждаться как стихами и пьесами, так и спектаклями и оперой".
"В Большом театре я слушал оперы, в том числе "Евгения Онегина". Когда я второй раз работал в Москве, Большой театр был на реконструкции, поэтому я ходил на представления в МХАТ имени Чехова. Когда я уезжал из Нью-Йорка, где я был перед своим предыдущим назначением, я ходил в Метрополитен-оперу, выбрав для просмотра "Евгения Онегина" из многих вариантов", - поделился генконсул.
По его словам, в настоящее время он читает на русском языке "Остров Сахалин" Чехова.
Читайте полный текст интервью с Кадзухиро Куно >>
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