Японский генконсул на Сахалине признался в любви к русской литературе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Генеральный консул Японии на Сахалине Кадзухиро Куно заявил в интервью РИА Новости, что любит русскую литературу и оперу.

"Когда я стажировался в дипломатической академии МИД России, моим преподавателем русского языка был литературовед, поэтому я читал произведения таких русских авторов, как Александр Пушкин, Антон Чехов, Александр Островский, Николай Гоголь, Лев Толстой, Федор Достоевский. Во время предшествующей этому стажировки в США я читал Александра Солженицына", - рассказал дипломат.

Однако генконсул отметил, что кроме великолепных русских романов "можно наслаждаться как стихами и пьесами, так и спектаклями и оперой".

"В Большом театре я слушал оперы, в том числе "Евгения Онегина". Когда я второй раз работал в Москве, Большой театр был на реконструкции, поэтому я ходил на представления в МХАТ имени Чехова. Когда я уезжал из Нью-Йорка, где я был перед своим предыдущим назначением, я ходил в Метрополитен-оперу, выбрав для просмотра "Евгения Онегина" из многих вариантов", - поделился генконсул.