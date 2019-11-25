Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T10:34+0300
https://ria.ru/20191125/1561542634.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156147/31/1561473163_0:69:947:602_1036x0_80_0_0_aff137e04a30a5156b79b6ccf724d925.png
РИА Новости

Генконсул Японии на Сахалине рассказал об отношении к русской водке

09:22 25.11.2019 (обновлено: 10:34 25.11.2019)
678
© Фото : Генеральное консульство Японии в г. Южно-СахалинскеГенеральный консул Японии в г. Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно
Генеральный консул Японии в г. Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно
© Фото : Генеральное консульство Японии в г. Южно-Сахалинске
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Генконсул Японии на Сахалине Кадзухиро Куно в интервью РИА Новости рассказал об отношении к обычаю в РФ пить водку при знакомстве.
"В России много теплых традиций. В особенности обычай пить водку, говоря тосты, является великолепной традицией, основанной на понимании человеческого ума, которая позволяет подружиться с людьми, с которыми ты познакомился только что", - отметил дипломат.
Однако генконсул подчеркнул, что иностранцам нелегко идти нога в ногу с этой традицией.
"Поскольку мой возраст уже дает о себе знать, я бы хотел наслаждаться этой традицией осторожно. Надеюсь на понимание", - признался консул.
Читайте полный текст интервью с Кадзухиро Куно >>
Отказ от алкоголя
19 ноября, 03:53
Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами
680000
Обсудить 1
Кадзухиро КуноЮжно-СахалинскЯпонияРоссияОбщество
Рекомендуем
Аномальные морозы
Генконсул Японии на Сахалине рассказал, как пережить русские морозы
Остров Сахалин. Татарский пролив
Генконсул Японии поделился воспоминаниями о медовом месяце на Сахалине
Офис компании Нафтогаз в Киеве
Менеджер "Нафтогаза" сообщил о попытке захвата контроля над компанией
Города России. Холмск
Генконсул Японии рассказал, что не удивился назначению на Сахалин
Генеральный консул Японии в г. Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно
Японский генконсул на Сахалине признался в любви к русской литературе
Московский Кремль и храм Василия Блаженного
Генконсул Кадзухиро Куно рассказал, с чем японцы ассоциируют Россию
Антена радара
Ученые придумали новый диэлектрик-"невидимку"
Эдуард Матюха
В ДНР прокомментировали признание "народного мэра" Горловки в шпионаже
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
В вагоне-ресторане поезда
Туристы объяснили, почему в поездах редко посещают вагоны-рестораны
Биологически активные добавки
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Депутат Госдумы Виталий Милонов
Милонов предложил повысить штрафы за рекламу алкоголя в интернете
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси более 25 тысяч рублей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Госдуме назвали сигналом для НАТО слова Лукашенко о Калининграде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Переговорщики Китая и США обсудили первую часть торговой сделки
05:31Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
Лента новостейМолния