Генконсул Японии на Сахалине рассказал об отношении к русской водке

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Генконсул Японии на Сахалине Кадзухиро Куно в интервью РИА Новости рассказал об отношении к обычаю в РФ пить водку при знакомстве.

"В России много теплых традиций. В особенности обычай пить водку, говоря тосты, является великолепной традицией, основанной на понимании человеческого ума, которая позволяет подружиться с людьми, с которыми ты познакомился только что", - отметил дипломат.

Однако генконсул подчеркнул, что иностранцам нелегко идти нога в ногу с этой традицией.