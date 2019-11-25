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РИА Новости

Россия и Япония заинтересованы друг в друге, заявил генконсул Куно

09:05 25.11.2019 (обновлено: 10:34 25.11.2019)
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© Фото : Генеральное консульство Японии в г. Южно-СахалинскеГенеральный консул Японии в г. Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно
Генеральный консул Японии в г. Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно
© Фото : Генеральное консульство Японии в г. Южно-Сахалинске
Генеральный консул Японии в г. Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Россия и Япония заинтересованы друг в друге, заявил РИА Новости генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно.
"И россияне, и японцы полны любознательности и очень заинтересованы в чужих культурах", - отметил в интервью глава островного подразделения МИД Японии.
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Консул подчеркнул, что существует немалый потенциал роста интереса к Японии у русских и к России у японцев.
"Я бы хотел углубить взаимный интерес наших народов по мере моих скромных сил", - поделился планами дипломат.
По его словам, Россию и Японию объединяют хорошо образованные человеческие ресурсы с тягой к знаниям. "С географической точки зрения Россия и Япония противоположны. Однако считаю, что наши страны объединяет хорошо образованные человеческие ресурсы с тягой к знаниям", - отметил дипломат.
В разговоре генконсул отметил уникальность двух стран.
"Россию делает уникальной, прежде всего, ее площадь. Это страна с огромной территорией, которая с запада на восток раскинулась примерно на половину земного шара, а с севера на юг - примерно на половину северного полушария. Такую большую Россию объединяет красивый русский язык. Россия является многонациональным обществом, но, основываясь на русском языке, который распространен в каждом уголке ее необъятной территории, формируется уникальное общество и культура, отличающие ее от других стран мира", - поделился глава островного подразделения МИД Японии.
По словам консула, его родная страна отличается небольшой по сравнению с Россией территорией и не богата природными ресурсами. "Поэтому Япония опирается в первую очередь на людей, и в основе построения государства всегда лежало прежде всего образование", - резюмировал дипломат.
Читайте полный текст интервью с Кадзухиро Куно >>
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Кадзухиро КуноМИД Японии‎Южно-СахалинскЯпонияРоссияВ мире
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