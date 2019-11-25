Россия и Япония заинтересованы друг в друге, заявил генконсул Куно

"Россию делает уникальной, прежде всего, ее площадь. Это страна с огромной территорией, которая с запада на восток раскинулась примерно на половину земного шара, а с севера на юг - примерно на половину северного полушария. Такую большую Россию объединяет красивый русский язык. Россия является многонациональным обществом, но, основываясь на русском языке, который распространен в каждом уголке ее необъятной территории, формируется уникальное общество и культура, отличающие ее от других стран мира", - поделился глава островного подразделения МИД Японии.