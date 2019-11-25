Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Специалисты из Академии труда и социальных отношений рассказали RT, представители каких профессий сталкиваются с самой высокой конкуренцией на рынке труда.
Отмечается, что сложности чаще всего возникают в творческой среде, в частности, среди музыкантов и актеров. Также нелегко найти работу специалистам в области архитектуры, дизайна и связей с общественностью.
Кроме того, высокая конкуренция отмечается в сфере юриспруденции, маркетинга, а также экономики и финансов.
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов объяснил, что проблемы с трудоустройством среди представителей творческих профессий являются "традиционной ситуацией".
"Количество рабочих мест ограничено, оно просто не растет, а желающих повторить успешную карьеру выдающихся артистов достаточно много", — рассказал эксперт.
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