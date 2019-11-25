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РИА Новости

Мощности Сахалинской ГРЭС-2 могут привлечь инвесторов, уверен Трутнев

08:26 25.11.2019 (обновлено: 12:05 25.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкПолномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и председатель правления ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов на Сахалинской ГРЭС-2
Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и председатель правления ПАО РусГидро Николай Шульгинов на Сахалинской ГРЭС-2
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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ИЛЬИНСКОЕ (Сахалинская область), 25 ноя - РИА Новости. Дополнительные резервные мощности, которые создает новая Сахалинская ГРЭС-2, будут использованы для привлечения новых инвестиций на Сахалин, сообщил журналистам вице-премьер РФ - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Первую очередь Сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района на западном побережье острова официально ввели в эксплуатацию в понедельник.
Сахалинская ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района Сахалинской области.
Вчера, 07:55Теплоснабжение
Сахалинскую ГРЭС-2 ввели в эксплуатацию
"Сахалинская ГРЭС была построена по всем принципам современных станций, она использует современные технологии, технологична, рассчитана на сейсмичность (региона). Есть все основания надеяться, что она будет эксплуатироваться безаварийно и бесперебойно. ГРЭС не только заменяет выбывающую ГРЭС, но и создает дополнительные резервные мощности для развития Сахалина. Постараемся этими возможностями воспользоваться, привлечь новые инвестиции на Сахалин, чтобы он развивался", - сказал Трутнев.
Он отметил, что в будущем году еще предстоит запустить энергообъекты, в том числе в ТЭЦ Советской Гавани Хабаровского края.
Генеральный директор ПАО "Русгидро" Николай Шульгинов сообщил журналистам, что при создании Сахалинской ГРЭС-2 применены ряд новых технологических решений, которые в том числе позволят сделать работу экологичной и эффективной.
"Все эти решения привели к тому, что удельные расходы топлива с точки зрения повышения эффективности работы энергетики будут в 1,5 раза ниже, чем на старой сахалинской ГРЭС", - сказал Шульгинов.
Сахалинская ГРЭС-2 возводилась в рамках инвестиционной программы ПАО "Русгидро" по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых в соответствии с указом президента РФ.
Первая очередь крупнейшего энергообъекта расположилась на площади 50 гектаров в шести километрах от села Ильинское в Томаринском районе на западном побережье Сахалина.
Установленная электрическая мощность первой очереди станции составит 120 МВт, годовая выработка электроэнергии будет достигать 840 миллионов кВт∙ч, что эквивалентно трети потребностей Сахалина в электроэнергии. В качестве топлива на ГРЭС-2 будут использовать уголь сахалинских месторождений.
Строительство новой электростанции для замены выработавшей ресурс ГРЭС в селе Лермонтовка Поронайского района стартовало в 2015 году. Объект должны были запустить в 2018 году, но в силу ряда причин ввод станции в эксплуатацию был перенесен на ноябрь 2019 года.
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Сахалинская ГРЭС-2Николай ШульгиновДальний ВостокСахалинРусГидроЮрий ТрутневЭкономика
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