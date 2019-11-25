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РИА Новости

Украина получила урок в керченской провокации, заявили в Совфеде

08:05 25.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновСенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
© РИА Новости / Максим Блинов
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Украина получила серьезный урок в провокации с военными кораблями в Керченском проливе, осознав недопустимость нарушения границ Российской Федерации и всю серьезность последствий, заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
"Украина вынесла серьезный урок, что впредь подобные действия в отношении России совершать не стоит. Очень жесткий урок они получили по проходу военных кораблей. Корабли могут проходить, никаких вопросов нет, но нужно строго придерживаться порядка прохождения, действующего уже давно", - сказал Цеков РИА Новости.
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По его мнению, Украина не пойдет больше на подобные провокации, так как осознала всю серьезность последствий.
"Киевские власти понимают, что это чревато. Мы тоже опыт приобрели и теперь понимаем, как действует Украина и международное сообщество", - подчеркнул сенатор.
Ровно год назад, 25 ноября 2018 года, три корабля ВМС Украины назад нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.
Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Затем 18 ноября Россия передала Украине и задержанные корабли.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныСергей ЦековВоенно-морские силы УкраиныКрымРоссияУкраинаВ мире
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