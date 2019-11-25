Украина получила урок в керченской провокации, заявили в Совфеде

"Украина вынесла серьезный урок, что впредь подобные действия в отношении России совершать не стоит. Очень жесткий урок они получили по проходу военных кораблей. Корабли могут проходить, никаких вопросов нет, но нужно строго придерживаться порядка прохождения, действующего уже давно", - сказал Цеков РИА Новости.

По его мнению, Украина не пойдет больше на подобные провокации, так как осознала всю серьезность последствий.

"Киевские власти понимают, что это чревато. Мы тоже опыт приобрели и теперь понимаем, как действует Украина и международное сообщество", - подчеркнул сенатор.

Ровно год назад, 25 ноября 2018 года, три корабля ВМС Украины назад нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.