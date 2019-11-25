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РИА Новости

Двое рабочих числятся пропавшими без вести после ЧП на шахте в Коми

07:59 25.11.2019 (обновлено: 11:47 25.11.2019)
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Коми в результате пожара на шахте пропали двое рабочих, сейчас их ищут спасатели, рассказали в МЧС.
Сообщение о задымлении поступило накануне в 20:35 мск. ЧП произошло в первом уклонном блоке нефтешахты № 1 НШУ "Яреганефть" муниципального образования городского округа "Ухта".
По предварительным данным, под землей находились 45 человек, 33 из них вывели на поверхность, девять оставались в шахте на безопасном расстоянии от места происшествия. Не было связи с тремя рабочими, позже одного из них нашли живым.
"По состоянию на 7:00 <...> пожар локализован на площади две тысячи квадратных метров", — уточнил собеседник агентства.
Последствия ликвидируют 97 человек и 11 единиц техники.
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