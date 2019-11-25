Двое рабочих числятся пропавшими без вести после ЧП на шахте в Коми

Сообщение о задымлении поступило накануне в 20:35 мск. ЧП произошло в первом уклонном блоке нефтешахты № 1 НШУ "Яреганефть" муниципального образования городского округа "Ухта".
По предварительным данным, под землей находились 45 человек, 33 из них вывели на поверхность, девять оставались в шахте на безопасном расстоянии от места происшествия. Не было связи с тремя рабочими, позже одного из них нашли живым.
"По состоянию на 7:00 <...> пожар локализован на площади две тысячи квадратных метров", — уточнил собеседник агентства.
Последствия ликвидируют 97 человек и 11 единиц техники.
22 декабря 2018, 17:00Аварии на шахтах в России в 2017-2018 годах