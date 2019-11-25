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РИА Новости

Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны

06:00 25.11.2019 (обновлено: 11:37 25.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной думе России Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе России Владимир Жириновский
© РИА Новости / Максим Блинов
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе России Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".
Политик предложил дополнить статью 37 Уголовного кодекса "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества, нельзя считать превышением пределов самообороны.
Лидер ЛДПР отметил, что те, кто спасают себя, свою семью и дом от преступников, зачастую в итоге попадают в тюрьму из-за превышения пределов самообороны. Это происходит в случае, если ущерб оказывается больше, чем имевшаяся угроза.
Как полагает Жириновский, система оценки данной угрозы размыта и защищаться от невооруженных бандитов опасно. В качестве примера политик упомянул американское законодательство, которое, по его словам, позволяет хозяину дома безнаказанно убить человека за незаконное проникновение в его жилище.
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Ранее адвокат юридической фирмы "ЮСТ" Евгений Розенблат пояснил РИА Новости, что в соответствии с законодательством оборона должна быть адекватна тому, от чего человек защищается.
Если нападают с ножом, то ножом и следует обороняться. Если с пистолетом — соответственно, нужно быть уверенным, что насильник выстрелит, и можно выстрелить в ответ. Существуют оговорки, когда жизни жертвы ничто не угрожает, но от испуга ситуация воспринимается как более опасная, отметил юрист.
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Госдума РФВладимир ЖириновскийРоссияОбщество
Популярные комментарии
Я за то, чтобы тот, кто будет угрожать мне и моей семье или пытаться ворваться в мой дом знал, что может получить и нож в бок и пулю в лоб, чтобы он боялся меня потому, что я не могу позволить себе убежать или наблюдать, как пострадают мои жена или ребенок, хоть это и по закону.
25 ноября, 07:20
aalekseevan
29900107
По нынешним законам столько лазеек находят всякие *юристы*. А представьте себе, что будет после законо Жириновоского. Убьют и фиг докажешь. Жирик всегда был таким импульсивным, неадекватным. Не дай Бог его во власть.
25 ноября, 07:03
Капитан Дагестан
343106225
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