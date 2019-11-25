Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Лидер ЛДПР Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета " Известия ".

Политик предложил дополнить статью 37 Уголовного кодекса "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества, нельзя считать превышением пределов самообороны.

Лидер ЛДПР отметил, что те, кто спасают себя, свою семью и дом от преступников, зачастую в итоге попадают в тюрьму из-за превышения пределов самообороны. Это происходит в случае, если ущерб оказывается больше, чем имевшаяся угроза.

Как полагает Жириновский, система оценки данной угрозы размыта и защищаться от невооруженных бандитов опасно. В качестве примера политик упомянул американское законодательство, которое, по его словам, позволяет хозяину дома безнаказанно убить человека за незаконное проникновение в его жилище.

Ранее адвокат юридической фирмы "ЮСТ" Евгений Розенблат пояснил РИА Новости, что в соответствии с законодательством оборона должна быть адекватна тому, от чего человек защищается.