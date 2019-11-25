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РИА Новости

Киевский политик назвал Украину "святой землей протославян"

05:19 25.11.2019 (обновлено: 05:20 25.11.2019)
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© Fotolia / aiishaПамятник князю Владимиру в парке "Владимирская горка" в Киеве
Памятник князю Владимиру в парке Владимирская горка в Киеве
© Fotolia / aiisha
Памятник князю Владимиру в парке "Владимирская горка" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Киевский политик, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов назвал Украину "святой землей протославян" и призвал сделать из нее "золотую Мекку". Соответствующий пост он опубликовал на сайте "Корреспондент.net".
"Гражданам Украины нужно вернуть чувство собственного достоинства! Для этого нужен сдвиг в сознании. Люди должны понять: Украина не окраина Европейского Союза, не младшая сестра России, не сельскохозяйственная страна с отсталым производством, а историческая родина славян", - написал Балашов.
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По его мнению, Украина и Киев должны стать "центром паломничества для славян всего мира",
"Каждый, кто считает себя славянином, должен посетить святую землю протославян. Но кто поедет в неблагополучную страну?" – задался вопросом политик.
Для превращения в "золотую Мекку" славян Украина, по мнению Балашова, должна стать "богатой и прогрессивной": в стране необходимо отменить налоги и сформировать "свободный рынок". По его словам, после этого "на земли протославян начнут стягиваться их потомки, обращая великое переселение народов вспять".
"Возможно, великая историческая миссия Украины, как матери всех славян, — в объединении и обогащении всех славянских племен как наследников общей протокультуры", - заключил политик.
Балашов является бывшим депутатом Верховной рады и сторонником евроинтеграции Украины, он выступал за легализацию в стране проституции, однополых браков и марихуаны. Политик участвовал в мартовских выборах главы государства, набрав по итогам первого тура 0,17% голосов избирателей.
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Популярные комментарии
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25 ноября, 05:34
ЛКЛысый Кучерявый
2740001
Да что Мекка!!! Давайте ужсразу райский сад!!! Ибо на Украине из ребра первого украинца Адама была создана первая украинка Ева, от которых потом и пошло человечество!!! Да, змей искуситель тоже был украинским!!!😂😂😂😂😂
25 ноября, 06:59
Alex Ander
6181000
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