Киевский политик назвал Украину "святой землей протославян"

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Киевский политик, лидер партии "5.10" Киевский политик, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов назвал Украину "святой землей протославян" и призвал сделать из нее "золотую Мекку". Соответствующий пост он опубликовал на сайте " Корреспондент.net ".

"Гражданам Украины нужно вернуть чувство собственного достоинства! Для этого нужен сдвиг в сознании. Люди должны понять: Украина не окраина Европейского Союза, не младшая сестра России, не сельскохозяйственная страна с отсталым производством, а историческая родина славян", - написал Балашов.

По его мнению, Украина и Киев должны стать "центром паломничества для славян всего мира",

"Каждый, кто считает себя славянином, должен посетить святую землю протославян. Но кто поедет в неблагополучную страну?" – задался вопросом политик.

Для превращения в "золотую Мекку" славян Украина, по мнению Балашова, должна стать "богатой и прогрессивной": в стране необходимо отменить налоги и сформировать "свободный рынок". По его словам, после этого "на земли протославян начнут стягиваться их потомки, обращая великое переселение народов вспять".

"Возможно, великая историческая миссия Украины, как матери всех славян, — в объединении и обогащении всех славянских племен как наследников общей протокультуры", - заключил политик.