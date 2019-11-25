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РИА Наука
2019-11-25T04:39+0300
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РИА Новости

В РАН предложили заменить ракету для запуска обсерватории "Спектр-М"

03:07 25.11.2019 (обновлено: 04:39 25.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакеты ракет-носителей "Ангара"
Макеты ракет-носителей Ангара
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Макеты ракет-носителей "Ангара". Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Физический институт РАН (ФИАН) предлагает отправить в космос новую российскую астрофизическую обсерваторию "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") не на ракете-носителе "Ангара-А5М", а на более грузоподъемной "Ангаре-А5В", сообщила РИА Новости заместитель директора института Лариса Лихачева.
Ранее сообщалось, что первый пуск ракеты "Ангара-А5М" с космодрома Восточный намечается в конце 2024 года, а первый пуск ракеты "Ангара-А5В" с Восточного - в 2026-2027 годах.
"Нас очень беспокоит вопрос со средством выведения. "Роскосмос" сообщил нам, что это будет ракета "Ангара-А5М". Но мы бы хотели "Ангару-А5В", потому что она не только с кислородно-водородным двигателем, но и еще с большим головным обтекателем. Она выводит такое количество полезного груза, которого хватит для нас с запасом. И такая вероятность есть", - сказала Лихачева.
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"Если это будет "Ангара-А5М", то нам придется ужиматься и бороться за каждые 100 грамм массы обсерватории "Спектр-М". Это то, что мы делаем сейчас. А если "Ангара-А5В", то там будет простор для наших конструкторов. Хотя нам бы не хотелось, чтобы наш проект использовали для испытания ракеты", - добавила она.
Обсерватория "Спектр-М" с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.
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Сам космический аппарат будет создаваться на базе платформы "Навигатор-М", разработанной в НПО имени Лавочкина. После запуска "Миллиметрон" отправится на рабочую орбиту - в точку Лагранжа L2 системы Солнце-Земля на расстоянии 1,5 миллиона километров от нашей планеты.
В 2013 году планировалось, что запуск "Миллиметрона" состоится в 2019 году. При формировании Федеральной космической программы на 2016-2025 годы, в связи с секвестром, старт "Миллиметрона" был вынесен за пределы программы и будет включен в Федеральную космическую программу на следующий период.
Ракета "Ангара-А5В" будет состоять из трех ступеней. На первой ступени, представленной четырьмя боковыми блоками УРМ-1М (универсальный ракетный модуль), будут использоваться двигатели РД-191М. Они будут крепиться к центральному блоку УРМ-1М второй ступени также с двигателем РД-191М. На блоке УРМ-3В третьей ступени будут применяться два кислородно-водородных двигателя РД-0150.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)Российская академия наукФизический институт РАНРоссия
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