Момент ДТП с участием украинского омбудсмена попал на видео

Кулеба попал в ДТП в поселке Чабаны в Киевской области. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подтвердил, что за рулем автомобиля был уполномоченный президента, вместе с ним ехали его дети.

На опубликованных кадрах видно, Toyota с чиновником выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сталкивается с микроавтобусом. В результате ДТП пострадали четыре человека: оба водителя, а также 19-летний и 10-летний пассажиры Toyota, которые получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждения.