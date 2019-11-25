Главком Сухопутных войск рассказал о новом роботе для армии

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Предназначенный для российской армии робот "Кунгас" успешно прошел госиспытания, сообщил в интервью газете Вооруженных сил РФ " Предназначенный для российской армии робот "Кунгас" успешно прошел госиспытания, сообщил в интервью газете Вооруженных сил РФ " Красная звезда " главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков

"В этом году завершились государственные испытания опытного образца робототехнического комплекса, разработанного в рамках опытно-конструкторской работы "Кунгас" (комплекс состоит из пункта управления и четырех платформ различной категории по массе). В 2020 году будет проведена их опытно-войсковая эксплуатация", - рассказал он.

Главком добавил, что в 2020 году также начнутся опытно-конструкторские работы по созданию робототехнического комплекса тяжелого и среднего класса: "Штурм" и "Соратник".

В воскресенье источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что к началу 2020 года в России разработают тактику применения роботов в уличных боях.