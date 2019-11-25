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Новое оружие России
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РИА Новости

Главком Сухопутных войск рассказал о новом роботе для армии

00:03 25.11.2019 (обновлено: 01:20 25.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлавнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал-полковник Олег Салюков
Главнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал-полковник Олег Салюков
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Главнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал-полковник Олег Салюков. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Предназначенный для российской армии робот "Кунгас" успешно прошел госиспытания, сообщил в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
"В этом году завершились государственные испытания опытного образца робототехнического комплекса, разработанного в рамках опытно-конструкторской работы "Кунгас" (комплекс состоит из пункта управления и четырех платформ различной категории по массе). В 2020 году будет проведена их опытно-войсковая эксплуатация", - рассказал он.
Главком добавил, что в 2020 году также начнутся опытно-конструкторские работы по созданию робототехнического комплекса тяжелого и среднего класса: "Штурм" и "Соратник".
В воскресенье источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что к началу 2020 года в России разработают тактику применения роботов в уличных боях.
Ранее источник в ообщил, что в России к 2025 году могут появиться группировки многофункциональных роботов, способных решать боевые задачи. В такой группировке у каждого робота будет свое специфическое назначение.
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23 ноября, 03:18Новое оружие России
Источник: в России хотят создать группировки боевых роботов
113402010
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Новое оружие РоссииОлег СалюковРоссияБезопасность
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